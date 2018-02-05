الوزير الأول أحمد أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره من النيجر

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين أشادا خلال حديثهما ب"نوعية علاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع البلدين، وذلك طبقا لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس النيجر محمادو ايسوفو".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تحادث الوزير الاول، أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، هاتفيا مع نظيره من النيجر، بريجي رافيني، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
وأوضح ذات المصدر أن الطرفين أشادا خلال حديثهما ب"نوعية علاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع البلدين، وذلك طبقا لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس النيجر محمادو ايسوفو".