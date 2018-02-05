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الوزير الأول أحمد أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره من النيجر

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات

الجزائر - تحادث الوزير الاول، أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، هاتفيا مع نظيره من النيجر، بريجي رافيني، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

 

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين أشادا خلال حديثهما ب"نوعية علاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع البلدين، وذلك طبقا لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس النيجر محمادو ايسوفو".

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الوزير الأول أحمد أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره من النيجر
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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