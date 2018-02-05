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وفاة المجاهد عمار بن عودة

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 12:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
وفاة المجاهد عمار بن عودة

الجزائر- توفي يوم الاثنين ببلجيكا المجاهد بن مصطفى  بن عودة المدعو عمار, عن عمر ناهز 93 سنة اثر مرض عضال حسبما علم من أقاربه.

 

ويعد الراحل عمار بن عودة المولود سنة 1925 بعنابة, عضو مجموعة 22 التاريخية  التي اجتمعت بالمدنية (الجزائرالعاصمة) بتاريخ 25 جويلية 1954 لتحضير تفجير  الثورة التحريرية.

آخر تعديل على الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 12:48
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وفاة المجاهد عمار بن عودة
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 12:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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