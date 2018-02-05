وفاة المجاهد عمار بن عودة

ويعد الراحل عمار بن عودة المولود سنة 1925 بعنابة, عضو مجموعة 22 التاريخية التي اجتمعت بالمدنية (الجزائرالعاصمة) بتاريخ 25 جويلية 1954 لتحضير تفجير الثورة التحريرية.
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الجزائر- توفي يوم الاثنين ببلجيكا المجاهد بن مصطفى بن عودة المدعو عمار, عن عمر ناهز 93 سنة اثر مرض عضال حسبما علم من أقاربه.
ويعد الراحل عمار بن عودة المولود سنة 1925 بعنابة, عضو مجموعة 22 التاريخية التي اجتمعت بالمدنية (الجزائرالعاصمة) بتاريخ 25 جويلية 1954 لتحضير تفجير الثورة التحريرية.