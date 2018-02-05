القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انتخاب النائب خديجة ايشكور ممثلة للمجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 11:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
انتخاب النائب خديجة ايشكور ممثلة للمجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري

الجزائر- تم يوم الاثنين  بالجزائر العاصمة, انتخاب  النائب عن جبهة التحرير الوطني, السيدة خديجة ايشكور, ممثلة للمجلس الشعبي  الوطني في المجلس الدستوري في اطار التجديد الجزئي لأعضائه.

وتحصلت السيدة خديجة عباد, زوجة ايشكور, وهي قاضي ومحامية سابقة, على  302 صوت مع تسجيل 28 امتناع عن التصويت من ضمن 242 نائب حاضر و85 وكالة و ذلك  خلال جلسة علنية خاصة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

وتم التصويت برفع الايدي حسبما يقتضي القانون "في حالة المترشح  الواحد" علما أن المجموعة البرلمانية لكتلة الاحرار, قد أعلنت انسحاب مرشحها,  النائب أبي محمد اسماعيل, قبل البدء في عملية التصويت.

وكان رئيس كتلة الاحرار, لمين عصماني, قد أكد أنه تقرر سحب مرشحهم  بعد التشاور مع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, مبررا هذا  القرار "بتغليب المصلحة العليا للوطن ولكون أن مرشحة الحزب هي الاكثر خبرة".

وقبل التصويت, ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, أن  انتخاب ممثل المجلس في هذه الهيئة الدستورية يجرى في ظل الاحكام الدستورية  الجديدة التي بادر اليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي كرست  بموجبها "دور المجلس الدستوري" من خلال مراجعة تشكيلته, مدة العضوية فيه  وتوسيع حق الاخطار ليشمل نواب البرلمان بغرفتيه.

واعتبر السيد بوحجة أن توسيع صلاحيات المجلس الدستوري "مكسبا ثمينا  واختيارا رشيدا لتعزيز اسس الديموقراطية" وتوسيع مشاركة مختلف الاطراف في عمل  هذه الهيئة الدستورية وتعزيز مبدأ توازن السلطات باعتباره ركيزة اساسية في  بناء دولة المؤسسات وتعميق المسعى الديموقراطي.

وأضاف بالقول أن هذه الهيئة الدستورية تؤدي دورا حيويا في "تكريس" أسس الدولة  الحق والقانون والسهر على ضمان "تلائم النصوص القانونية والتنظيمية وتطابقها  مع الاحكام الدستورية".

وعليه, فان العضوية في المجلس الدستوري تكتسي "أهمية بالغة"- حسب السيد  بوحجة-- بالنظر الى المسؤولية الثقيلة التي سيضطلع بها ممثل الغرفة السفلى  خاصة في ظل الشروط الجديدة للترشح في الهيئة على غرار السن, التحصيل العلمي  والخبرة وهي شروط من شأنها ان تزيد في فعالية الممثل في المجلس الدستوري.

للتذكير, فقد كان مكتب المجلس  الشعبي الوطني قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم  21 يناير على مذكرة خاصة بالترشح وهذا بناء على المادة 184 من الدستوري التي  من بين ما تشترطه للترشح بلوغ سن 40 كاملة, التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة  على الاقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو 15سنة على الأقل في  القضاء أو 15 سنة على الأقل في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس  الدولةي أو 15 سنة على الأقل في وظيفة عليا في الدولة.

 

وتتم عملية الانتخاب برفــع الـيــد في حالة المترشح الوحيد ويعتبر  فائزا بحصوله على أغلبية الأصوات المعبر عنها أو الاقــتراع الـســري في حالة  تعدد المترشحين.

آخر تعديل على الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 13:43
كلـمات مفتـاحيــة :
انتخاب النائب خديجة ايشكور ممثلة للمجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 11:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

"كل الظروف مهيأة لانطلاق مشروع تحديث و توسيع مطار عين الديس" بالمسيلة (وزير)

18.02.05

هواة جمع التحف الفنية القديمة بولاية الجزائر يتطلعون إلى إنشاء فضاء يجمعهم بمختلف الحرفيين

18.02.05

مبارزة / مونديال سلاح الشيش للسيدات - مرحلة الجزائر /فردي و حسب الفرق/: استعراض للعضلات…

18.02.05

حل النزاع في الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية و تعبر عن…

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

الأكثــر قـراءة

18.01.29

معاشات متقاعدي الجيش: وزارة الدفاع الوطني تؤكد تسوية أغلبية الملفات وتدعو إلى تجنب مختلف…

18.01.30

تربية : تجاوب "متفاوت" مع اضراب "الكنابست" بالجزائر العاصمة

18.02.02

فلسطين: لن نتراجع عن حدود 1967 ..ولا دور لواشنطن خارج آلية متعددة الأطراف

18.02.02

التكوين الجامعي: تعميق التعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة

18.02.02

محكمة قسنطينة: السجن المؤبد للمتهمين في قضية اختطاف الرضيع ليث كاوة

18.02.02

تقديم عرض "ملحمة تينهينان، ملكة الصحراء" بالجزائر العاصمة