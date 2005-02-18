توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران

و جاء في البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني, يوم 4 فيفري 2018, خمسة (5) تجار مخدرات وضبطوا (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران/الناحية العسكرية الثانية, في حين ضبط حراس الحدود بتلمسان (4.915) قرص مهلوس".
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كما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5, "شخصا ضُبط لديه سلاحين (2) ناريين وكمية من الذخيرة ومنظار, في حين تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار والأغواط و تلسمان", يضيف ذات المصدر.