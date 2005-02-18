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توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 11:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران

الجزائر- أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك  الوطني, أمس الأحد, خمسة (5) تجار مخدرات وضبطوا (85,6) كيلوغراما من الكيف  المعالج بوهران, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الجيد  للمعلومات, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني, يوم 4 فيفري  2018, خمسة (5) تجار مخدرات وضبطوا (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج  بوهران/الناحية العسكرية الثانية, في حين ضبط حراس الحدود بتلمسان (4.915) قرص  مهلوس".

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كما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5, "شخصا ضُبط لديه سلاحين (2)  ناريين وكمية من الذخيرة ومنظار, في حين تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من  جنسيات مختلفة بكل من بشار والأغواط و تلسمان", يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 12:04
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توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 11:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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