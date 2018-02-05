القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 11:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان

الجزائر- وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم  الاثنين, على سبعة مراسيم رئاسية, تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين  الجزائر و كل من إيطاليا و فرنسا و التشاد و مالي تتعلق بعدة مجالات, وذلك  طبقا للمادة 91-9  من الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و تتضمن هذه المراسيم التصديق على"اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية إيطاليا,  الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر 2012".

و يتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على "الاتفاق بين حكومة الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادلات  الشباب الناشطين, الموقع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015".

أما المرسوم الثالث فيخص التصديق على "الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي  في المجال المدني و التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية و حكومة جمهورية التشاد, الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس 2016", في  حين يتعلق المرسومان الرابع و الخامس على التوالي, بـ"لتعاون القضائي في  المجال الجزائي" و "الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين" بين نفس الطرفين,  الموقعان في نفس التاريخ سالف الذكر.

كما وقع رئيس الدولة أيضا على "اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية مالي في مجال الصحة, الموقع ببماكو  بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016". 

أما المرسوم الأخير فيتضمن التصديق على "اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص  استضافة المكتب الاقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب  العربي, الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر 2016", يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 11:42
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 11:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.05

"كل الظروف مهيأة لانطلاق مشروع تحديث و توسيع مطار عين الديس" بالمسيلة (وزير)

18.02.05

هواة جمع التحف الفنية القديمة بولاية الجزائر يتطلعون إلى إنشاء فضاء يجمعهم بمختلف الحرفيين

18.02.05

مبارزة / مونديال سلاح الشيش للسيدات - مرحلة الجزائر /فردي و حسب الفرق/: استعراض للعضلات…

18.02.05

حل النزاع في الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية و تعبر عن…

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

انتخاب النائب خديجة ايشكور ممثلة للمجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري

الأكثــر قـراءة

18.01.29

معاشات متقاعدي الجيش: وزارة الدفاع الوطني تؤكد تسوية أغلبية الملفات وتدعو إلى تجنب مختلف…

18.01.30

تربية : تجاوب "متفاوت" مع اضراب "الكنابست" بالجزائر العاصمة

18.02.02

فلسطين: لن نتراجع عن حدود 1967 ..ولا دور لواشنطن خارج آلية متعددة الأطراف

18.02.02

التكوين الجامعي: تعميق التعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة

18.02.02

محكمة قسنطينة: السجن المؤبد للمتهمين في قضية اختطاف الرضيع ليث كاوة

18.02.02

تقديم عرض "ملحمة تينهينان، ملكة الصحراء" بالجزائر العاصمة