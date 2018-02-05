رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان

الجزائر- وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم الاثنين, على سبعة مراسيم رئاسية, تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر و كل من إيطاليا و فرنسا و التشاد و مالي تتعلق بعدة مجالات, وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و تتضمن هذه المراسيم التصديق على"اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية إيطاليا, الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر 2012".

و يتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على "الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين, الموقع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015".

أما المرسوم الثالث فيخص التصديق على "الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية التشاد, الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس 2016", في حين يتعلق المرسومان الرابع و الخامس على التوالي, بـ"لتعاون القضائي في المجال الجزائي" و "الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين" بين نفس الطرفين, الموقعان في نفس التاريخ سالف الذكر.

كما وقع رئيس الدولة أيضا على "اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية مالي في مجال الصحة, الموقع ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016".

أما المرسوم الأخير فيتضمن التصديق على "اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الاقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي, الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر 2016", يضيف المصدر ذاته.