وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

تيزي وزو- تستقبل وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, غدا الاثنين ممثلي مكتب بجاية للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) لمحاولة إيجاد حلول تضع حدا للإضراب في هذه الولاية.

وفي لقاء صحفي نشطته يوم الاحد بعين الحمام على هامش الزيارة التي تجريها لولاية تيزي وزو لمدة يومين أكدت الوزيرة استعدادها للقاء ممثلي هذه النقابة لولاية بجاية لأن الاضراب في قطاع التربية لم يشنه المكتب المحلي حسب السيدة بن غبريت.

وتابعت الوزيرة تقول "ما رفضته هو استقبال ممثلي المكتب الوطني لهذه النقابة المسؤولة عن توقف العمل غير المحدود الذي بدأ يوم 30 يناير الفارط طالما هذا الاضراب غير القانوني لم يتوقف".

و أشارت السيدة بن غبريت إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب غير المحدود في انخفاض مستمر منذ 30 يناير و إلى غاية اليوم الأحد مقارنة بالخميس الفارط مما يدل على تنامي الوعي لدى الأساتذة التي توجهت لهم بالشكر مضيفة أن مصلحة التلاميذ يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

و دعت الوزيرة التي أكدت على ضرورة حماية المدرسة الجزائرية إلى توحيد الجهود مطمئنة بأن وزارتها تسهر في إطار صلاحياتها على تسوية كل المشاكل الاجتماعية و المهنية لقطاع التربية.

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و عن سؤال حول اللقاء الداخلي مع الشركاء الاجتماعيين الذي عقدته مساء أمس بمقر الولاية أوضحت السيدة بن غبريت أن اللقاء تميز بأسئلة و اقتراحات مثيرة للاهتمام.

و أضافت بالقول "سأقوم بدراسة هذه الاقتراحات و الانشغالات مع فرق عملي على مستوى الوزارة لإيجاد حلول", معربة عن أسفها لغياب التنسيقية الولائية للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) في هذا اللقاء بالرغم من الدعوة التي وجهت لها من قبل المدير المحلي للتربية.

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و ردا على سؤال حول خصم أجور المعلمين المضربين و إقالتهم بعد الإجراء القانوني, ذكرت الوزيرة بأن الأمر يتعلق بإجراءات تنظيمية منصوص عليها قانونا, موضحة بالقول "نتابع الجوانب القانونية و أما على مستوانا في الوقت الذي اعتبرت العدالة إضراب كنابست غير شرعي و قررت استئناف الدروس, فنحن ملزمون بتطبيق القانون".

و اعتبرت السيدة بن غبريت أن انشغال دائرتها الوزارية أمام هذا الإضراب غير المحدود الذي اضر بالتلميذ هو مواصلة الدروس و من ثم إصدار التعليمة عن الوزارة إلى مدراء المؤسسات قصد استبدال مؤقت للمضربين, مؤكدة على عدم تعرض أي مؤسسة مدرسية للشلل الكامل لهذا الإضراب.

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و لدى تطرقها لوضعية قطاعها في تيزي وزو, أشادت الوزيرة " بجاهزية و التزام اطارات (مديري المدارس و مفتشي التعليم) هذه الولاية, و هو ما يفسر احتلالها للمراكز الاولى دائما من حيث نسبة النجاح في امتحانات نهاية الطور, اذ تعد هذه النتائج كذلك ثمرة مهمة للانسجام الموجود بين المنتخبين و المجتمع المدني و كذا الادارة".

وأضافت الوزيرة أن التحدي الذي يواجه هذه الولاية هو الدخول في الامتياز لتحسين النوعية, مشيرة الى أن كل الأطقم المؤطرة تدرك هذا التحدي.

أما بخصوص مسابقة أقلام بلادي, أشارت الوزيرة الى أن هذه المسابقة ستنطلق يوم 8 ابريل المقبل, على أن تعلن النتائج يوم 5 يوليو, مبرزة أن الفائزين الذين سيكون عددهم 18 و ليس 10 مثلما تم الاعلان عنه سابقا ( 6 من الطور الابتدائي و 6 من المتوسط و 6 من الثانوي) ستتم مكافأتهم يوم 1 نوفمبر على هامش الصالون الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة.