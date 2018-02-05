"الجزائر المستقلة أمانة الشهداء يبنيها أبناؤها بالتضحية والعمل و زرع الأمل"  (وزير)

عنابة - أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني مساء يوم الأحد بعنابة بأن الجزائر المستقلة "أمانة تركها الشهداء وعلى أبنائها تقع مسؤولية بنائها بالتضحية والعمل و زرع الأمل والثقة في المستقبل" .

و أوضح الوزير الذي استهل زيارة إلى هذه الولاية تدوم يومين وذلك للإشراف على الاحتفالات الرسمية لإحياء ذكرى استشهاد البطل عمار شطايبي بأن تضحيات جيل الشهداء والمجاهدين تتواصل اليوم من أجل الحفاظ على البلاد و مكتسباتها معتبرا أن الجزائر تتسع لكل أبنائها وتحتاج دوما إلى تماسكهم من أجل تشييد المستقبل الواعد .

وخلال وضعه الحجر الأساس لمجمعات مدرسية و وضع حيز الخدمة لمنشآت رياضية جوارية ذكر السيد زيتوني بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل التكفل بفئة الشباب الذين اعتبرهم "مستقبل البلاد وبهم يتم الحفاظ على استقرارها" .

وببلدية برحال أشرف وزير المجاهدين على وضع الحجر الأساس لبناء ستة مجمعات مدرسية كما أشرف على توزيع أربع شاحنات لنقل النفايات المنزلية لفائدة حظيرة مركز الردم التقني للنفايات ببرحال و مؤسسة "عنابة نظيفة" و وضع حيز الخدمة ثلاثة ملاعب جوارية بكل من منطقة طاشا ببلدية برحال وسيدي عاشور وباتريس لومومبا ببلدية عنابة .

وبمقر مديرية المجاهدين لولاية عنابة الذي يقع ببلدية البوني عاين السيد زيتوني سير نشاط مختلف المصالح و أكد على ضرورة عصرنة الخدمة والتعامل بالأساليب الحديثة خاصة وأن إدارة المجاهدين دخلت ûكما قال- مرحلة لامركزية تسيير المنح من أجل "تقريب الخدمات وتخفيف الأعباء عن فئة المجاهدين".

وبمدينة عنابة أدى الوزير زيارة مجاملة للمجاهد عبد السلام شابي أحد صناع ثورة التحرير الوطنية بمنزله وسلمه بالمناسبة درع وزارة المجاهدين .

وسيواصل الوزير زيارته لعنابة يوم غد الاثنين بالإشراف على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال 56 لاستشهاد البطل عمار شطايبي وذلك ببلدية شطايبي .

وسيشرف بالمناسبة كذلك على وضع حيز الخدمة لشبكتي التزويد بمياه الشرب و الغاز الطبيعي بالإضافة إلى إطلاق عده مشاريع تنموية و تكريم عائلة الشهيد عمار شطايبي.