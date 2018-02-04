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تدشين مقر جديد للأمن الوطني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله 

  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 16:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
تدشين مقر جديد للأمن الوطني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله 

الجزائر - تم اليوم الاحد تدشين مقر أمن حضري جديد  بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، حسب ما أورده بيان للمديرية  العامة للامن الوطني.

وجرى تدشين هذا المقر من طرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بحضور وزير الشباب  والرياضة الهادي ولد علي و والي الجزائر عبد القادر زوخ على هامش مراسم توزيع حصة جديدة من سكنات البيع بالايجار "عدل".    

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وتم تقديم شروحات حول هذا المرفق الأمني الذي "يتوفر على جميع المستلزمات  والوسائل التي تسمح بتقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية للمواطني في إطار  مبادئ الشرطة الجوارية والسهر على أمن المواطن وسلامة الممتلكات". 

و أكد اللواء عبد الغني هاملي--خلال تفقده لمكاتب المرفق الأمني -- أن هذه  المرافق الشرطية الجديدةي تعد "مكسبا هاما في تعزيز التغطية الأمنية في ظل تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنساني والتي يميزها حسن  الاستقبال والتعامل النوعي مع المواطن".

آخر تعديل على الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 18:18
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تدشين مقر جديد للأمن الوطني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله 
  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 16:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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