إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

الجزائر- سلم صبيحة اليوم الأحد الإرهابي المسمى "ع. حاج قويدر" المكنى "الشعانبي" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم، صبيحة اليوم 4 فيفري 2018، الإرهابي المسمى ع. حاج قويدر المكنى +الشعانبي+ نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (4) مخازن ذخيرة مملوءة. الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي سلاحا ناريا بباتنة/ن.ع.5 و 2353 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع.4، فيما ضبط حرس الحدود 96 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الصيد غير الشرعي للمرجان، "ضبط حرس السواحل بالقالة/ن.ع.5، قاربا تقليدي الصنع إضافة إلى معدات غطس".