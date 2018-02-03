ضرورة إصغاء المنتخبين الى المواطنين والوفاء بالعهود التي قدموها (ولد عباس)

عين تموشنت - صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس يوم السبت بولاية عين تموشنت بأن دور المنتخبين هو الإصغاء للمواطنين والوفاء بالعهود التي قدموها أمام المواطنين ومحاولة حل مشاكلهم.

وأكد السيد ولد عباس خلال إشرافه ببلدية حمام بوحجر على لقاء جهوي لمنتخبي حزبه بالمجالس الشعبية البلدية والولائية لكل من ولايات عين تموشنت وسعيدة وسيدي بلعباس ووهران وتلمسان على "ضرورة الحفاظ على الثقة التي وضعت فيكم كمنتخبين ودوركم اليوم هو الإستماع للمواطنين و الوفاء بالعهود التي قطعتموها على أنفسكم أمام المواطنين و العمل على حل مشاكلهم ".

وذكر ذات المسؤول بالمناسبة على أهمية البلدية "التي لابد أن يكون أساسها قوي وصلب وعليه لابد أن نكون أوفياء للمواطنين طيلة الخمس سنوات الممثلة للعهدة الإنتخابية".

ودعا نفس المتحدث إلى تبني "الصراحة والحقيقة أمام المواطنين وتكريس معاني التآخي والتآزر والإستماع إلى إنشغالات المواطنين وتطلعاتهم وبفضل خطاب الصراحة الذي يتبناه الأفالان إرتفعت نسبة المشاركة من 35 بالمائة خلال التشريعيات إلى 47 بالمائة في محليات 23 نوفمبر المنصرم وكانت 2017 سنة الإنتصار لحزب جبهة التحرير الوطني".

وعبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن فخره بما تم إنجازه منذ سنة 1999 إلى اليوم قائلا "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس حزبنا غير الجزائر 180 درجة ونحن فخورين بما تم إنجازه و جبهة التحرير الوطني دائما و أبدا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وخلال ندوة صحفية نشطها على هامش هذا اللقاء ذكر بإنشاء لجان ولائية لحزبه "لجرد وتقييم ما تم إنجازه منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا وتضم منتخبين محليين ومحافظين ولائيين وأعضاء اللجنة المركزية بالولايات".

كما أشار السيد ولد عباس الى تخصيص الحكومة لغلاف مالي قدره 100مليار دج لفائدة المخططات البلدية للتنمية و 150مليار دج خاصة بصندوق تنمية مناطق الهضاب العليا و85 مليار دج لصندوق الجنوب حيث دعا المنتخبين إلى تحديد بدقة ما تم إنجازه منذ سنة 1999 ومعرفة أهم الإحتياجات لتسجيلها ضمن هذه البرامج التنموية.

وبخصوص الإضرابات التي تم تسجيلها مؤخرا أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "صحيح أن الإضراب هو حق دستوري لكننا نفضل دائما أن تحل المشاكل في إطار الحوار والتفاوض".

كما كشف عن عقد الدورة العادية اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 19 مارس المقبل حيث دعا المنتخبين وأعضاء اللجنة المركزية وقيادي الحزب الذين حضروا هذه الندوة الصحفية إلى "تقديم المقترحات والآراء لإدراجها في جدول أعمال اللجنة المركزية".

للإشارة فقد عرفت أشغال الندوة الجهوية للمنتخبين عرض شريط وثائقي تضمن أهم الإنجازات التي تم تجسيدها بفضل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الفترة الممتدة بين 1999و2008. وكشف جمال ولد عباس عن شريط ثان مماثل يتم الإعداد له.