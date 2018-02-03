ساحلي يدعو الى "تعزيز الحوار" مع الشركاء الاجتماعيين للتكفل بانشغالات  الجبهة الاجتماعية

الجزائر - دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي يوم السبت بالجزائر العاصمة الى "تعزيز الحوار" بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين للتكفل بالانشغالات المعبر عنها في عدد من القطاعات و ذلك "وفقا للاولويات".

وشدد السيد ساحلي في ختام الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للتحالف الوطني الجمهوري على "تعزيز الحوار" بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم للتكفل بالانشغالات وذلك وفقا لأولويات وفي اطار القدرات المتاحة على الصعيد الاقتصادي والمالي للبلاد".

كما دعا ذات المسؤول الى وضع استراتيجية متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و تداعياتها السلبية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهة أخرى أكد السيد ساحلي أن الحزب يثمن القرارات الاقتصادية والاجتماعية الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و التي "تعكس حرصه على استقرار الطبقة الاجتماعية و الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة".

و في نفس السياق جدد السيد ساحلي دعم حزبه "الكامل" لبرنامج رئيس الجمهورية وعلى مواصلة المساهمة في تجسيده من خلال تجنيد الطاقات البشرية لتشكيلته السياسية عبر مختلف المستويات سيما على مستوى المجالس المنتخبة المحلية.

وفي الشأن الداخلي للتحالف الوطني الجمهوري أكد السيد ساحلي أنه سيتم تفعيل استراتيجية الهيكلة التنظيمية للحزب عبر الولايات والبلديات معلنا عن عقد 4 ندوات جهوية تكوينية للمنتخبين المحليين بداية من شهر فبراير الجاري الى جانب تنظيم احتفالية بمناسبة الذكرى ال23 لتأسيس الحزب خلال السداسي الاول من السنة الجارية.

وأبرز ذات المسؤول أن التحالف الوطني الجمهوري سيواصل سلسلة اللقاءات التشاورية مع الشركاء السياسيين والاقتصاديين علاوة على تنظيم الجامعة الصيفية الرابعة للحزب في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار ذات المتحدث أن الحزب سيعقد ندوات مع خبراء لتناول مواضيع تتعلق بمسائل التنمية وسيعمل على تحيين مواقع وصفحات الحزب على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتوسيعها للهيئات المحلية.