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تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما بولاية المدية

  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما بولاية المدية

الجزائر - تم تحديد هوية الإرهابيين الخطيرين المقضي  عليهما يوم الأربعاء الماضي بولاية المدية, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان  لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية  المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 31 جانفي 2018 ببلدية أولاد  أهلال بالمدية /ن.ع.1, التي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين واسترجاع  أسلحتهما, تم تحديد هويتهما, ويتعلق الأمر بكل من المجرم +ت. عبد الرحمن+  المدعو +أبو البنات+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993, وكذا +م.  مصطفى+ المكنى +لقمان أبو رباح+, الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994.

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ويُعد هذين المجرمين مسؤولان عن عدة أعمال إجرامية بالمدية وعين الدفلى  وتيسمسيلت والشلف".

وتأتي هذه النتائج الميدانية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي, لاسيما خلال شهر يناير المنصرم والتي مكنت من القضاء على العديد من الإرهابيين بكل من  خنشلة وجيجل والمدية وبومرداس, "لتؤكد على إرادة وعزيمة الجيش الوطني الشعبي في القضاء نهائيا على آفة الإرهاب وتعزيز الأمن والطمأنينة وسط المواطنين". 

 

 

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تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما بولاية المدية
  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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