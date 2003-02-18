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القضاء على 15 إرهابيا خلال شهر يناير

  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 12:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
القضاء على 15 إرهابيا خلال شهر يناير

الجزائر - تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي, خلال شهر يناير الجاري, من القضاء على 15 إرهابيا فيما سلم 5 إرهابيين أنفسهم للسلطات, حسب حصيلة شهرية محينة لنشاطات الجيش الوطني الشعبي.  

وتم في إطار مكافحة الارهاب القضاء على 15 إرهابيا و سلم 5 ارهابين أنفسهم للسلطات فيما تم توقيف 23 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال شهر يناير, حسب نفس المصدر.

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كما كشفت وحدات الجيش, في اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة,  70  مخبأ واسترجعت 21 سلاح كلاشنيكوف, رشاشين ثقيلين, 47  قنبلة, 33 مخازن ذخيرة و 4008 طلقة, 10 صواريخ مضادة للأفراد, 9 مقذوفات و19 بندقية اضافة الى 4 ألواح  لتوليد الطاقة الشمسية,  12 منظار و17 جهاز اتصال وأكثر من 2 كلغ من الديناميت   وكمية  من المواد الكيماوية لصناعة المتفجرات.

وتم خلال نفس الفترة أيضا, استرجاع 71 مطرقة ضغط, 100 مولد كهربائي, 26 جهاز  كشف عن المعادن, 97 عربة وتوقيف 225 مهربا.

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كما استرجعت وحدات الجيش في مختلف العمليات ما لا يقل عن 177.245 لتر من الوقود, 1145 قنطار من التبغ , 56128 وحدة تبغ, 12505 علبة سجائر, 1800 لتر  زيت المائدة وأكثر من 100 طن من مختلف المواد الغذائية و 80664 وحدة مشروبات. 

إضافة الى ذلك تم توقيف خلال شهر يناير 862 مهاجر غير شرعي وانقاذ 205 شخص من  الغرق في عرض البحر. 

وفي نفس الفترة أيضا, استرجعت وحدات الجيش أكثر من 15 قنطار من الكيف  المعالج, 15651 قرص مهلوس وتوقيف 52 تاجر مخدرات.

آخر تعديل على السبت, 03 شباط/فبراير 2018 13:04
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القضاء على 15 إرهابيا خلال شهر يناير
  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 12:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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