الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تدعو إلى الحوار "الجاد" و" المسؤول" لتفادي العواقب الوخيمة   

الجزائر - دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ يوم الجمعة الأساتذة إلى صوت العقل والحكمة والعودة الى جادة الصواب وجعل المصلحة العامة فوق أي مصلحة شخصية وكذا الالتزام بالحوار "الجاد" و"المسؤول" لتفادي العواقب الوخيمة.

ونددت الجمعية في بيان تسلمت واج نسخة منه بالإضراب المتواصل الذي دعا إليه منذ يوم الثلاثاء الماضي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" و الذي قضت المحكمة بعدم شرعيته.

واستنكرت الجمعية "الحلقات المتوالية من الاضرابات غير المبررة" موضحة أن "المبالغة في الإضرابات براديكالية معلنة تعد سابقة خطيرة في القطاع و رفض الحوار يعد هروب الى الامام من اجل مطالب مشكوك في شرعيتها مبنية على أمور شخصية بحتة ".

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ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة, ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابة و تسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل مع تحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.

وأشار البيان الى ان الجمعية, التي وقعت على ميثاق اخلاقيات قطاع التربية, تناضل من اجل المحافظة على "مدرسة جمهورية" والزامية ومجانية التعليم التي يضمنها الدستور مؤكدة حرصها على الدفاع على هذا المكسب "لضمان التمدرس المجاني للجميع".

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وكان الشركاء الاجتماعيون المؤسسون و الموقعون على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية افادوا أن الاضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) منذ 30 يناير الفارط "غير مبرر" و ينعكس "سلبا" على الحركة النقابية أمام الرأي العام.