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مساهل يشارك بالقاهرة في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
مساهل يشارك بالقاهرة في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية

القاهرة - شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  يوم الخميس في القاهرة في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية  المنعقد تمهيدا للدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية حول متابعة  الوضعية السائدة في القدس عقب القرار الامريكي القاضي بالاعتراف بهذه المدينة كعاصمة لإسرائيل.

كما شارك في هذا الاجتماع وزراء شؤون خارجية الدول ال15 الأعضاء في اللجنة و  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

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و تمحورت النقاشات التي دارت بين الوزراء حول "تقييم الوضع السائد في فلسطين  على ضوء القرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية و التجنيد الذي تبع  ذلك من اجل القضية الفلسطينية سيما فيما يتعلق بالحفاظ على وضع القدس الشريف".

كما تم التطرق الى "التداعيات المحتملة" لقرار الادارة الأمريكية حول مسار  السلام و الاستقرار بالمنطقة.

في هذا الصددي جدد الوزراء "دعمهم" لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل اقامة  "دولته المستقلة" على اساس حدود 1967 و عاصمتها القدس طبقا للشرعية الدولية و  القرارات ذات الصلة.

و قد ذكر السيد مساهل بموقف الجزائر "الداعم" للقضية الفلسطينية مؤكدا على  "ضرورة تحرك يكون في مستوى التحديات التي تفرضها التطورات الأخيرة للأوضاع في  فلسطين على مسار السلام برمته".

 

يجدر التذكير بان لجنة مبادرة السلام العربية قد انشئت في سنة 2002 بمناسبة  القمة العربية التي انعقدت في نفس السنة بهدف تحقيق تقدم في مسار السلام  بالمنطقة و حشد الدعم للقضية الفلسطينية.

آخر تعديل على الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 18:59
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مساهل يشارك بالقاهرة في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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