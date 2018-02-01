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مساهل يشارك في أشغال المجلس الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية حول القدس الشريف

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 17:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
مساهل يشارك في أشغال المجلس الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية حول القدس الشريف

 

القاهرة - شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر  مساهل, يوم الخميس بالقاهرة, في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على  المستوى الوزاري الذي خصص لبحث أخر التطورات والمستجدات السياسية التي أعقبت  القرار الأمريكي بشأن القدسي وللقيام بتقييم للوضع ودراسة الخطوات اللازمة  لمواصلة التحرك لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية والتوجهات المماثلة المخالفة  لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة ذكر السيد مساهل بالموقف "السريع والحازم" الذي  اتخذه المجلس الوزاري للجامعةي الذي ساهم في خلق "تضامن ودعم دولي واسع" ضد  هذا القراري والذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في  دورتها الاستثنائية يوم 21 ديسمبر 2017 "الرافض" للقرار الأمريكي باعتباره  "مناقضا للشرعية الدوليةي و المؤكد على بطلانهي وعدم ترتيبه لأي أثار قانونية  تغير من طابع مدينة القدس ومركزها القانوني وتركيبتـها البشرية والثقافية و  الداعي للامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف عملا  بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 ".

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و أضاف وزير الشؤون الخارجية أن "الجزائر تجدد موقفها الثابت الداعم للقضية  الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرفي وتواصل مساندتها له في  نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته الـمـستقلة وعاصمتها القدس الشريف على  حدود 1967ي وذلك طبقا للشرعية الدولية ذات الصلة".

 

و اختتم السيد مساهل كلمته بالتذكير بأن "نجاح" الـمسعى الجماعي لنصرة القضية  الفلسطينية مرهون بمواصلة الجهود لتعبئة المجتمع الدولي لاحترام الحقوق  الوطنية للشعب الفلسطيني والوضع الدولي لمدينة القدسي وباستمرار صمود الشعب  الفلسطيني الشقيق وقدرته على استعادة وحدته وانسجامه من خلال تجسيد فعلي وسريع  للمصالحة الفلسطينية بين الأشقاء الفلسطينيين في صالح قضيتهم العادلة.

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مساهل يشارك في أشغال المجلس الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية حول القدس الشريف
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 17:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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