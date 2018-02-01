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مرموري يشارك الاثنين القادم بالبغلاديش في اجتماع وزراء السياحة لمنظمة المؤتمر الاسلامي

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
مرموري يشارك الاثنين القادم بالبغلاديش في اجتماع وزراء السياحة لمنظمة المؤتمر الاسلامي
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الجزائر - يقوم وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد  حسن مرموري, بزيارة عمل للبنغلادش, للمشاركة في أشغال الدورة ال10 لوزراء  السياحة  لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستنعقد بالعاصمة دكا, حسب بيان  للوزارة.

وستعرف هذه الدورة التي تعقد من 05 إلى 07 فبراير تحت شعار "تعزيز التكامل  الإقليمي من خلال السياحة" مشاركة وزراء السياحة للدول الأعضاء في منظمة  التعاون الإسلامي, حيث سيناقشون خلالها العديد من القضايا المتعلقة بتطوير  السياحة وترقيتها, خصوصا في مجال تعزيز السياحة وأنشطة الإحتفاء بعواصم  السياحة الإسلامية والأنشطة الترويجية للسياحة, وبرامج دعم القدرات السياحية وكذا مناقشة خارطة طريق إستراتيجية لتطوير وترقية السياحة في الدول الأعضاء.

 

كما سيتطرق المشاركون في هذه الدورة إلى التطورات المسجلة في مجال تنفيذ  المشاريع والمنشآت السياحية وكذا الترويج السياحي من معارض, ومختلف الأنشطة  ودعم قدرات المهنيين في مجال السياحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مرموري يشارك الاثنين القادم بالبغلاديش في اجتماع وزراء السياحة لمنظمة المؤتمر الاسلامي
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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