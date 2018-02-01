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برتوكول تعاون ما بين المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و نظيرتها البوركينابية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
برتوكول تعاون ما بين المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و نظيرتها البوركينابية

تيبازة- تم اليوم الخميس بالقليعة (ولاية تيبازة) التوقيع على برتوكول تعاون ما بين المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و نظيرتها البوركينابية بهدف تبادل التجارب و الخبرات ما بين الدولتين في مجال تكوين حراس السجون و جميع الموظفين التابعين لهذا السلك.

و قد تم التوقيع على هذا البرتوكول من الجانب الجزائري من قبل مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة عبد الحق بلعماري و من جانب البوركينابي  من قبل المدير العام الوطني لحراس السجون لدولة بوركينا فاسو بسكال دابيري بحضور الأمين العام لدى وزارة العدل البوركينابية تيوفيل صاوادوغو  و نظيره الجزائري زواوي لعجين.

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و في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذا البروتكول قال الأمين العام لدى وزارة العدل البوركينابية أن" بروتوكول تعاون الموقع مع جمهورية الجزائر سيسمح لموظفي السجون بدولة بوركينا فاسو من الاستفادة من تكوين جيد في مجال إدارة السجون وفقا للمعايير الدولية و ذلك بهدف انسنة ظروف الاحتباس".

و شكر الدولة الجزائر على "موافقتها لمبادرة بوركينا فاسو من أجل التوقيع على هذا البرتوكول و قبول هذا التعاون جنوب-جنوب" الذي سيكون --كما يقول-- "مثالا" لكل القارة الافريقية.

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و قال الأمين العام لدى وزارة العدل زواوي لعجين بدوره ان" هذا البرتوكول سيسمح بوضع الأطر القانونية لتعاون مثمر ما بين المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة و مدرسة حراس السجون لدولة بوركينا فاسو" بهدف تبادل التجارب و الخبرات في هذا المجال.

و أضاف أنه سيسمح كذلك بتطوير تعاون في مجال القضاء و جميع المجالات المتعلقة بقطاع العدالة ما بين وزارة العدل البوركينابية و نظيرتها الجزائرية.

و بعد السماع لعرض مطول حول المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة قام السيد تيوفيل صاوادوغو  و الوفد المرافق له بزيارة جميع مرافق هذا المدرسة للاطلاع على مصالحها و أجهزتها.

كلـمات مفتـاحيــة :
برتوكول تعاون ما بين المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و نظيرتها البوركينابية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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