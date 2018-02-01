التعرف على هوية المجرم الثامن من المجموعة الارهابية التي تم القضاء عليها  مؤخرا بخنشلة (وزارة الدفاع) 

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية التي أفضت إلى القضاء على ثمانية (8) إرهابيين يوم 26 جانفي الفارط بخنشلة (الناحية العسكرية الخامسة), تم التعرف على هوية المجرم الثامن. ويتعلق الأمر بالمسمى ح. مبارك المدعو +مسلم السوفي+ الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013".
وفي نفس السياق, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان وعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية), في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى بجيجل (الناحية العسكرية الخامسة) مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وعين صالح (الناحية العسكرية السادسة) 51 مهربا وضبطت شاحنة و3 مركبات رباعية الدفع و18 مولدا كهربائيا و17 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن, فيما أوقفت مفارز أخرى ثلاثة 3تجار مخدرات وضبطت 25 كيلوغرام من الكيف المعالج بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة) و 2016 وحدة من الألعاب النارية بورقلة. كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين (2) بحوزتهما 249 قرص مهلوس بوهران (الناحية العسكرية الثانية)".
من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل بعنابة (الناحية العسكرية الخامسة) محاولة هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, في حين تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بأدرار وغرداية".