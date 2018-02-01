التعرف على هوية المجرم الثامن من المجموعة الارهابية التي تم القضاء عليها  مؤخرا بخنشلة (وزارة الدفاع) 

انجاز أزيد من 400 ألف خط جديد من الألياف البصرية خلال سنة 2017 -

قسنطينة : بعد أزيد من قرن بحيرات جبل الوحش في تدهور مستمر -

استرجاع القاعدة البحرية المرسى الكبير بوهران امتداد لانتصارات الثورة التحريرية -

طائر الواق العظيم نوع مهدد بالانقراض يعود إلى الأوراس -

القضاء على إرهابيين خطيرين بولاية المدية -

تلمسان تستفيد من حصة إضافية ب 5 آلاف وحدة سكنية في صيغة السكن الريفي -

الجزائر- بلجيكا: إرادة متبادلة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية -

هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية عين الدفلى -

تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية: سيداتي يندد ب المناورات المؤذية للمفوضية الاوروبية -

اقتراح تعديلات في قانون حماية المستهلك لتوسيع نطاق تدخل الجمعيات المهنية -

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لليابان -

مبارزة: إطلاق الأكاديمية الافريقية لأساتذة الأسلحة الثلاثة يوم السبت المقبل بالجزائر -

مشروع قانون الجمعيات سيضفي ليونة في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات -

30 بالمائة من الفرينة المدعمة من طرف الدولة تستغل خارج صناعة الخبز -

التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر وفلسطين في مجال الاتصال والاعلام -

القضاء على 13 ارهابيا خلال شهر يناير -

الجزائر- الصين : 5 مشاريع شراكة في القطاع الصناعي و المنشآت المينائية -

مساهل يشارك بالقاهرة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية حول القدس -

الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية البلجيكي -