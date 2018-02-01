القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ذات أهمية استراتيجية" بالنسبة لليابان  

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا &quot;ذات أهمية استراتيجية&quot; بالنسبة لليابان  

الجزائر - أكد سفير اليابان بالجزائر, ماسايا فوجيوارا، يوم الأربعاء أن منطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا تكتسي "أهمية  استراتيجية" بالنسبة لليابان, معربا عن أمله في رؤية المزيد من الشركات  اليابانية تنشط في الجزائر.

وأكد السيد فوجيوارا خلال محاضرة بعنوان "اليابان في عهد الوزير الأول شينزو  آبي و العلاقات الجزائرية اليابانية" ألقاها بكلية العلوم السياسية و العلاقات  الدولية بجامعة الجزائر 3, أن "منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تكتسي أهمية  استراتيجية بالنسبة لليابان".

وأضاف السفير الياباني يقول ان "بلده باعتباره صديقا تاريخيا للمنطقة يساهم  في مجال المساعدات الإنسانية و المساعدات التنموية لاستقرار المنطقة على المدى  الطويل".

كما أشار إلى أن "اليابان تبنت استراتيجيتين إحداهما خاصة بمنطقة المحيطين  الهادي و الهندي وهي حرة و منفتحة و مزدهرة", اقترحها شينزو آبي "من اجل  إنشاء ديناميكية عن طريق ربط القارة الآسيوية التي تعرف نموا متسارعا و  إفريقيا (من ضمنها الجزائر) التي تزخر بطاقات هائلة".

أما الاستراتيجية الثانية, حسب السيد فوجيوارا فتتعلق بالنزاع "الفلسطيني  الإسرائيلي" الذي "يشكل احد أسباب اللااستقرار في المنطقة و الذي لا يزال دون  تسوية", مضيفا أن الأمر يتعلق ب"إنشاء مفهوم الرواق من اجل السلام و الازدهار  الذي من شأنه ترقية الاستقلال الاقتصادي لفلسطين".

أما بالنسبة للشق الاقتصادي فقد أبرز السفير الياباني ان "بلده عرفت ركودا  اقتصاديا منذ 20 سنة و لكن تم بالمقابل وضع سياسة للخروج من الانكماش  الاقتصادي و اعادة التوازن للاقتصاد".

كما تبنى الوزير الأول الياباني في شهر يونيو 2017 استراتيجية تطور بعنوان  "استراتيجية الاستثمار في المستقبل 2017- إصلاح  نحو انجاز مجتمع5.0" بغية رفع  الناتج الداخلي الخام.

ومن اجل ذلك -يضيف السيد فوجيوارا- فان اليابان "يسعى خصوصا إلى زيادة  الإنتاجية بتحفيز الطلب الداخلي للمجتمع و بخلق سوق جديد للنمو".

كما أعرب السفير الياباني عن أمله في رؤية المزيد من الشركات اليابانية تنشط  في الجزائر, مشيرا إلى ان السياحة هي إحدى أولويات الاستراتيجية التي يتبناها  شينزو آبي حيث يحتل اليابان الآن المرتبة ال16 من بين البلدان الأكثر استقطابا  للسياح و ان الجزائر بصدد تطوير هذا القطاع. 

وقال السيد فوجيوارا أن العلاقات الدبلوماسية الجزائرية اليابانية تعود  لأزيد من 55 سنة, مذكرا بأن اليابان كانت من بين البلدان الأولى التي اعترفت  باستقلال الجزائر و ان هناك تضامنا بين ضحايا قنبلتي هيروشيما و ناغازاكي  وضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر". 

آخر تعديل على الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 12:02
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ذات أهمية استراتيجية" بالنسبة لليابان  
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.01

الموافقة على تعيين سفيرة السنغال الجديدة بالجزائر

18.02.01

المدية : حريق مهول يتسبب في إتلاف جناح من قاعدة تركية للحياة بإحدى الورشات بعين جردة

18.02.01

انجاز أزيد من 400 ألف خط جديد من الألياف البصرية خلال سنة 2017

18.02.01

دعوة مجلس الأمن إلى إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية  

18.02.01

قسنطينة : بعد أزيد من قرن بحيرات جبل الوحش في تدهور مستمر

18.02.01

التعرف على هوية المجرم الثامن من المجموعة الارهابية التي تم القضاء عليها  مؤخرا بخنشلة…

الأكثــر قـراءة

18.01.29

معاشات متقاعدي الجيش: وزارة الدفاع الوطني تؤكد تسوية أغلبية الملفات وتدعو إلى تجنب مختلف…

18.01.29

توظيف أساتذة التربية البدنية في الطور الابتدائي يستوجب اعادة النظر في القانون التوجيهي…

18.01.29

أويحيى يبرز جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد 

18.01.29

الجزائر تشجع كافة مبادرات السلم في افريقيا

18.01.30

تربية : تجاوب "متفاوت" مع اضراب "الكنابست" بالجزائر العاصمة

18.01.29

القمة ال30 للاتحاد الافريقي: الدعوة لتسريع الإصلاحات و تعزيز الاندماج الافريقي