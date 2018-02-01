القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع قانون الجمعيات سيضفي "ليونة" في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات 

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
مشروع قانون الجمعيات سيضفي &quot;ليونة&quot; في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات 
أرشيف

الجزائر - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن عدة " إصلاحات " منها إضفاء " ليونة " في  الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات من خلال تقليص الأعضاء المؤسسين وإلغاء  بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف تأسيسها .

وقال السيد بدوي خلال تقديمه عرض حول النشاط الجمعوي أمام نواب لجنة الشباب  والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير العلاقات مع  البرلمان الطاهر خاوة أن " مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن جملة  من الإصلاحات والتي تتمحور أساسا في إضفاء ليونة فيما يخص شروط وإجراءات إنشاء  الجمعيات, من خلال تقليص عدد الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية  المكونة لملف التصريح وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بكيفيات التصريح والترخيص  بنشاط الجمعيات عن طريق تقليص أجال إصدار المستندات الإدارية ".

كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير،" التأكيد" على حق إنشاء الجمعيات وحرية  نشاطها في إطار القوانين الى جانب "ترسيخ مجالات نشاط" الجمعيات التي ترتبط  بالصالح العام لاسيما " المجال الصحي السياحي والاجتماعي " بالإضافة إلى   توسيعها إلى مجال حقوق الإنسان وترقية المواطنة لما له من أهمية بالغة لدى  فعاليات المجتمع المدني ".

 إقرأ أيضا: تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن و الشعب ضمن جمعيات و تعاونيات

وأضاف في نفس الاطار أن مشروع هذا القانون " سيؤكد على المبادئ التي لا يمكن لأي جمعية المساس بها أو مخالفتها ", مشيرا إلى أن هذه المبادئ مرتبطة  بالثوابت الوطنية والقيم الدستورية وتنطبق على كل الجمعيات مهما كان شكلها  وطبيعتها".

ويكرس القانون حسب نفس المسؤول " المبادئ الديمقراطية " في تسيير الجمعيات ومنع " كافة أشكال التمييز التي تمس بالحريات الأساسية , ويحدد أيضا " الحالات  الحصرية " التي يتم فيها " تجميد أو تعليق أو حل " نشاط الجمعية .

ويمكن مشروع هذا القانون الجمعيات من "ممارسة حق التظلم فيما يخص قرار رفض  تسجيلها من طرف السلطات المختصة " كما " يفسح المجال "للجمعيات " للبحث عن  مصادر تمويل ذاتية تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها" وكذا فتح المجال  لإقامة توأمة بين الجمعيات التي تتبنى أهدافا مماثلة وتعمل في مجال واحد .

كما ذكر الوزير أن مصالحه بصدد الانتهاء من اعداد المشروع المتعلق بترقية  الديمقراطية التشاركية تطبيقا للتدابير الجديدة للدستور وتنفيذا لتعليمات رئيس  الجمهورية بهدف تقريب الإدارة من المواطن و"كسر الحواجز البيروقراطية " وكذا  تعزيز وترسيخ العادات التشاركية " العريقة" بالمجتمع الجزائري, مبرزا المجتمع  المدني بكافة مكوناته بما فيها الجمعيات التي هي الفئة الأولى " المعنية  بالمشاركة".

وكشف أن العدد الإجمالي للجمعيات الوطنية والمحلية المسجلة بالوزارة يقدر ب  91.102 جمعية , واستفادت هذه الجمعيات من مبلغ يفوق 20 مليار دينار كمساهمات  مباشرة وأخرى غير مباشرة من قبل الجماعات المحلية .

وفي مجال التعاون بين الحركة الجمعوية الوطنية ونظيرتها الأجنبية , أفاد  الوزير أن مصالحه " سجلت 18 طلب للتعاون مع تنظيمات وجمعيات اجنبية تمت  الموافقة على 6 منها ورفض 5 منها لعدم احترام القوانين المعمول بها فيما تبقى  7 منها قيد الدراسة " , كما تلقت الوزارة "أربعة ملفات بخصوص تلقي جمعيتين  وطنيتين وأخرى محليتين لهبات من الخارج".

وخلال رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة كشف السيد بدوي أن الحكومة بصدد  التحضير لبرنامج خاص بالمناطق الحدودية مشددا على ضرورة " التنويه بإيجابية  الإجراءات الأمنية" المتخذة على الشريط الحدودي لأنه، كما قال "بدون امن وبدون طمأنينة لا يكون هناك أي مجال للتنمية".

 إقرأ أيضا: ترقية الأمازيغية : نشاط دؤوب لحرفيات وجمعيات للمحافظة على الموروث الأمازيغي  ببلدة عمر بتقرت (ورقلة)

وفي سياق أخر أوضح أن الإدارة الجزائرية سواء على المستوى الوطني او المحليخالية من أي توجه سياسي " ومهامها ينحصر في تطبيق القانون وخدمة المواطن . 

وكشف في الختام أن الجزائر ستنظم قريبا "لقاء دولي لتبادل التجارب فيما يخص  ترقية الحقوق وتعزيز المكانة السياسية للمرأة " وهو المجال الذي "خطت فيه  الجزائر خطوات كبيرة".

آخر تعديل على الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 11:08
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع قانون الجمعيات سيضفي "ليونة" في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات 
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.01

الموافقة على تعيين سفيرة السنغال الجديدة بالجزائر

18.02.01

المدية : حريق مهول يتسبب في إتلاف جناح من قاعدة تركية للحياة بإحدى الورشات بعين جردة

18.02.01

انجاز أزيد من 400 ألف خط جديد من الألياف البصرية خلال سنة 2017

18.02.01

دعوة مجلس الأمن إلى إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية  

18.02.01

قسنطينة : بعد أزيد من قرن بحيرات جبل الوحش في تدهور مستمر

18.02.01

التعرف على هوية المجرم الثامن من المجموعة الارهابية التي تم القضاء عليها  مؤخرا بخنشلة…

الأكثــر قـراءة

18.01.29

معاشات متقاعدي الجيش: وزارة الدفاع الوطني تؤكد تسوية أغلبية الملفات وتدعو إلى تجنب مختلف…

18.01.29

توظيف أساتذة التربية البدنية في الطور الابتدائي يستوجب اعادة النظر في القانون التوجيهي…

18.01.29

أويحيى يبرز جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد 

18.01.30

تربية : تجاوب "متفاوت" مع اضراب "الكنابست" بالجزائر العاصمة

18.01.29

الجزائر تشجع كافة مبادرات السلم في افريقيا

18.01.29

القمة ال30 للاتحاد الافريقي: الدعوة لتسريع الإصلاحات و تعزيز الاندماج الافريقي