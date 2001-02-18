إضراب "الكنابست": نسبة التجاوب بلغت 5.8 %  

الجزائر - لم تتعدى نسبة التجاوب مع الإضراب الذي دعا اليه يوم امس الثلاثاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) 5.8 %, على المستوى الوطني, حسبما أكده يوم الأربعاء مسؤول بوزارة التربية الوطنية.

وصرح مسؤول الاتصال بالوزارة عبد الكريم قادورلي لوأج ان "الاضراب الذي دعا اليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) لم يلقى تجاوبا لدى المعلمين حيث لم تتعدى نسبة التجاوب مع هذه الحركة الاحتجاجية 5.8 % عبر كامل التراب الوطني".

كما أشار إلى أن محضرا قضائيا قد تنقل في الصباح الى مقر النقابة من اجل تبليغ قرار العدالة التي اعتبرت الاضراب "غير قانوني" مطالبة بوقفه "الفوري".

وأكد من جانب اخر ان النقابيين قد اعربوا عن "رفضهم تبليغ هذه الوثيقة الصادرة عن العدالة و مواصلة الاضراب" مضيفا ان ابواب الحوار "مفتوحة دوما" مع الوزارة.

من جانبه اوضح مسؤول الاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مسعود بوديبة في اتصال مع واج ان المعلمين قد قرروا "مواصلة الاضراب الى غاية تلبية جميع مطالبهم" على الرغم من قرار العدالة.

كما اشار السيد بوديبة الى ان الاضراب "قد لقي تجاوبا واسعا بنسبة وطنية تراوحت بين 80 % و 90 % في الطور الثانوي و ما بين 50 % و 70 % في الطور المتوسط و ما بين 20 % و 40 % في الطور الابتدائي".

وتابع قوله ان "الاضراب كان له صدى ايجابي سيما في ولايات بجاية و وبومرداس و البليدة و قسنطينة و وهران".

للتذكير، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت امس الثلاثاء من غرداية خلال نجوة صحفية أن دائرتها الوزارية بذلت جهودا معتبرة من أجل حل المشاكل وغيرها من انشغالات نقابات القطاع.

كما أشارت الى اننا "كنا و لا زلنا في أتم الاستعداد للاستجابة للانشغالات القانونية للعمال ونقابات التربية, و أبواب الحوار المتحضر تظل مفتوحة كما قالت الوزيرة مضيفة أنها طلبت من مسؤولي كنابيست تعليق الإضراب غير المحدود قبل مباشرة حوار هادئ قائلة "نحن مستعدون لتلبية كل الانشغالات القانونية".

ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة, ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابة و تسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل مع تحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وايجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.