مساهل يشارك بالقاهرة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية حول القدس

و يأتي هذا الاجتماع الوزاري الثاني من نوعه المخصص لموضوع القدس كما أوضح ذات المصدر "بعد إعلان القرار الأمريكي الذي لقي رفضا من قبل المجتمع الدولي الذي عبر عن هذا الرفض من خلال القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 ديسمبر الماضي".
و كان المجلس الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية الذي حضره السيد عبد القادر مساهل في 9 ديسمبر2017 "قد اتخذ موقفا حازما من القرار الأمريكي الذي اعتبرته الجزائر انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الامن و للشرعية الدولية و تقويضا لإمكانية بعث مسار السلام", كما أكده بيان الوزارة .