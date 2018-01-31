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مساهل يشارك بالقاهرة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية حول القدس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

الجزائر- يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية  تعقد بالقاهرة يوم الخميس لبحث آخر المستجدات وتقييم التداعيات التي أعقبت  القرار الأمريكي المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل, حسبما أورده يوم  الاربعاء بيان للوزارة.

و يأتي هذا الاجتماع الوزاري الثاني من نوعه المخصص لموضوع القدس كما أوضح  ذات المصدر "بعد إعلان القرار الأمريكي الذي لقي رفضا من قبل المجتمع الدولي الذي عبر عن هذا الرفض من خلال القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم  المتحدة يوم 21 ديسمبر الماضي".

و كان المجلس الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية الذي حضره السيد عبد  القادر مساهل في 9 ديسمبر2017 "قد اتخذ موقفا حازما من القرار الأمريكي الذي اعتبرته الجزائر انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الامن و للشرعية الدولية و تقويضا  لإمكانية بعث مسار السلام", كما أكده بيان الوزارة .

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مساهل يشارك بالقاهرة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية حول القدس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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