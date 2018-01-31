الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية البلجيكي

وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل.
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وكان وزير الشؤون الخارجية البلجيكي قد حل أمس الثلاثاء بالجزائر في اطار زيارة عمل تهدف الى تقييم ملفات التعاون الثنائي, والنظر في سبل تعزيز المبادلات وتقوية الشراكة الاقتصادية.
كما يشمل برنامج هذه الزيارة أيضا, النظر في المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, سيما الاوضاع في منطقة الساحل, ليبيا, الشرق الاوسط, الفضاء المتوسطي اضافة الى المسائل المتعلقة بالهجرة ومكافحة الارهاب.