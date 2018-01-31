مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 يناير 2018 بتيزي وزو (الناحية العسكرية الأولى) قنبلة تقليدية الصنع".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) مهربين (2) و3 مركبات رباعية الدفع و 1،95 طن من المواد الغذائية و850 لتر من الوقود و8 مولدات كهربائية و5 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن".
وفي سياق متصل، "حجز حرس الحدود بتلمسان ( الناحية العسكرية الثانية) 7،5 كيلوغرام من الكيف المعالج و 2315 قرص مهلوس، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 3018 وحدة من مختلف المشروبات و8620 علبة من التبغ و600 وحدة من الألعاب النارية بكل من مستغانم (الناحية العسكرية الثانية) و ورقلة وإن أميناس (الناحية العسكرية الرابعة)".
من جهة أخرى، "أحبط عناصر الدرك الوطني وحرس السواحل بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة) محاولتي هجرة غير شرعية لـ 9 أشخاص، فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار و ورقلة".