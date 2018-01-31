تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهما بجيجل

الجزائر- تم تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهما أمس الثلاثاء بجيجل من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من "ص.عادل" المكنى "هشام أبو رواحة" و"ب.التركي" المدعو "عبد الرحيم هارون".

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 جانفي 2018 بمنطقة مشتة محسن، ببلدية برج الطهر، ولاية جيجل (الناحية العسكرية الخامسة) والتي مكنت من القضاء على إرهابيين (2) خطيرين واسترجاع ثلاثة (3) أسلحة نارية وكمية معتبرة من الذخيرة، تم تحديد هوية هذين المجرمين. ويتعلق الأمر بكل من ص. عادل المكنى "هشام أبو رواحة"، الذي كان مكلفا بالدعاية والتحريض و ب.التركي المدعو "عبد الرحيم هارون"، مضيفا أن الإرهابيين التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

وأضاف البيان أنه "في سياق هذه العملية، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس المنطقة ودمرت مخبأين (2) للإرهابيين يحويان قنبلة يدوية ولغما تقليدي الصنع وأربعة (4) ألواح لتوليد الطاقة الشمسية ومواد غذائية وألبسة و أفرشة وكذا أغراضا مختلفة".