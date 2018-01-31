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أويحيى يستقبل نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 10:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الوزير الأول أحمد أويحيى و نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والأوروبية البلجيكي الوزير الأول أحمد أويحيى و نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والأوروبية البلجيكي
صورة وأج

الجزائر- استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة،  نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والأوروبية البلجيكي، ديدييه رايندرز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

وكان المسؤول البلجيكي قد أعرب لدى حلوله بالجزائر أمس الثلاثاء عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الجزائر،  لاسيما في مجال المشاورات السياسية و التعاون الاقتصادي، مبرزا أن زيارته ستسمح له بتبادل "وجهات النظر حول عديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، سيما مكافحة الارهاب والتطرف والمشاكل المتعلقة بالهجرة وكذا الوضع في منطقة الساحل وليبيا ومالي بالإضافة إلى الشرق الاوسط".

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وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد السيد رايندرز على رغبة بلجيكا في "تعزيز التعاون مع الجزائر سيما في مجال التجارة والنقل، مع إمكانية تحسين الوجهة السياحية نحو الجزائر من خلال تكثيف النقل الجوي و البحري".

و في إطار هذه الزيارة، كانت للوزير البلجيكي جلسة عمل جمعته بالسيد مساهل، جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية وحضرها أعضاء وفدي البلدين.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 14:02
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أويحيى يستقبل نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 10:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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