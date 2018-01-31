شباب بلوزداد- مولودية الجزائر قمة واعدة ضمن أربع صدامات بين أندية الرابطة الأولى -

اليابان تقرر منح وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية للجزائري محمد يمني لزهاري -

انترنت ذات تدفق عالي جدا: اتصالات الجزائر تطلق تكنولوجيا إدوم فيبر -

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين وكالتي الأنباء الجزائرية والفلسطينية -

الجمهورية الصحراوية ترحب بقرار الاتحاد الإفريقي الداعي لطرفي النزاع في الصحراء الغربية إلى إجراء مباحثات مباشرة -

دعوة الاتحاد الأوروبي إلى جبر الضرر الذي لحق بالشعب الصحراوي نتيجة استغلال ثرواته الطبيعية دون موافقته -

حصة الجزائر من التونة الحمراء تبلغ 1300 طن خلال سنة 2018 -

حوادث المرور: تراجع محسوس في عدد القتلى و الجرحى سنة 2017 -

أزيد من 2.2 مليون مشترك في خدمة الانترنت الفائق السرعة سنة 2017 -

أويحيى يستقبل نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي -

التزويد بالكهرباء والربط بالغاز الطبيعي: لم يتم تجميد أي مشروع وإنما تم تأجيلها -

الجزائر مستعدة لتكوين الأئمة ببلجيكا وتجربتها في الوقاية من التشدد صالحة لان تورد إلى دول أخرى -

تربية: الكنابست تواصل الإضراب رغم قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته -

ترامواي سطيف سيدخل حيز الخدمة في ال 8 مايو المقبل -

مشروع قاعدة بيانات ذات بعد دولي في البويرة -

إبراز تواضع و نزاهة ووطنية المرحوم زهير احدادن -

الجزائر و بلجيكا تلتزمان بتعزيز علاقاتهما الثنائية -

الرئيس بوتفليقة يستقبل كاتب مجلس الأمن لفيدرالية روسيا -

انعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الثنائي الجزائري الروسي -