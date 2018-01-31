تربية: الكنابست تواصل الإضراب رغم قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته

الجزائر - أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" مواصلة إضرابه غير المحدود الذي شرع فيه يوم الثلاثاء رغم قرار المحكمة القاضي بعدم شرعيته.

وصرح مسؤول الاتصال في النقابة, مسعود بوذيبة لوأج "قررنا مواصلة الإضراب غير المحدود بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة" مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية "كان لها الوقت الكافي (بين 21 و 30 يناير) لوقف الحركة الاحتجاجية من خلال الحوار مع النقابة".

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وتعقيبا على تصريح وزيرة التربية الوطنية, السيدة نورية بن غبريت, من ولاية غرداية, حول قرار العدالة القاضي "بعدم شرعية" الحركة الاحتجاجية وضرورة تعليقها, أكد السيد بوذيبة أن دعوة النقابة إلى الإضراب "لقيت صدىً واسعاً في الميدان".

وكانت السيدة بن غبريت قد صرحت خلال ندوة صحفية بغرداية أن دائرتها الوزارية بذلت "جهودا معتبرة من أجل حل المشاكل" وغيرها من انشغالات نقابات القطاع.

وقالت الوزيرة "كنا و لا زلنا في أتم الاستعداد للاستجابة للانشغالات القانونية للعمال ونقابات التربية, و أبواب الحوار المتحضر تظل مفتوحة" موضحة أنها طلبت من مسؤولي كنابست تعليق الإضراب غير المحدود قبل مباشرة حوار هاديء قائلة "نحن جاهزون لتلبية كل الانشغالات القانونية".

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وفي رده على سؤال حول نسبة الاستجابة للإضراب, اعتبر السيد بوذيبة أن هذا الأخير لقى تجاوبا واسعا خاصة في الطور الثانوي لاسيما في كل من ولاية بومرداس وبجاية وبليدة وقسنطينة ووهران وغرداية والأغواط وتلمسان وبويرة وعنابة وباتنة والجزائر شرق وغرب.

ومن جهة أخرى, كشفت أن أولياء التلاميذ قد أودعوا شكوى ضد هذا الإضراب غير المحدود و الذي يعتبر غير شرعي.

وتنصب مطالب النقابة على الاحترام الكامل لمحتوى الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة لاسيما فيما يخص تسوية وضعية المستخدمين في المناصب الآيلة للزوال وكذا طب العمل وتحيين منحة العمل في الجنوب إضافة الى السكن والترقيات.