بن مرادي : فوج عمل تحت اشراف الوزير الأول لدراسة نظام الدعم و توجيهه

الجزائر - كشف وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الثلاثاء أن هناك فوج عمل تحت أشراف الوزير الأول أحمد أويحيى يضم ممثلين عن وزارة المالية و العديد من القطاعات الوزارية الأخرى يقوم حاليا بدراسة نظام الدعم من أجل الانتقال من نظام دعم معمم الى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين.

و أضاف الوزير في رده على انشغال أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول الاجراءات الواجب اتخاذها لتوجيه نظام الدعم أن فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة الأولى يعمل حاليا على الملف موضحا أنه لن يتم استكمال العملية ( مراجعة توجيه نظام الدعم ) قبل نهاية 2018.

و اضاف ان هذه المسألة تندرج في اطار الاصلاحات التي كان قد اعلن عنها الوزير الاول أحمد أويحيى خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان قبل أشهر قليلة .

و كان السيد بن مرادي قد صرح امس (الاثنين) ان تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة : "نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم الى نظام يستهدف مستحقيه فعلا و الذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب الحاصل في التجارة الخارجية".

في سياق منفصل , قال الوزير في رده على اسئلة اخرى لنواب اللجنة البرلمانية متعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد و الاجراءات المتخذة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد ي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة بتعليق استيراد 851 منتوج هي مؤقتة.

كما اشار الى ان هذه التدابير تهدف بالأساس الى تشجيع الصناعات الوطنية موضحا ان 85 بالمائة من المنتجات التي تستعمل في الصناعة الوطنية هي مستوردة.

و أضاف ان قرار تعليق استيراد 851 منتوجا جاء بعد عمل دام 4 اشهر من خلال عقد لقاءات متعددة مع المنتجين المحليين الممثلين لمختلف الشعب, مضيفا انه بعد اقرار هذا النظام تتلقى مصالحه يوميا طلبات من مختلف الشعب لحماية المنتجات المصنعة محليا .