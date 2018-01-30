غرداية - أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الثلاثاء بغرداية أن" مدرسة ذات جودة تظل أولوية وخيار أساسي للوطن".

وأوضحت الوزيرة لدى تدخلها في افتتاح أشغال ندوة وطنية حول "البدائل البيداغوجية والتعليمية لفهم الكتابة" أن "إشكالية نوعية المدرسة التي نتطلع إليها تمر حتما من خلال تحسين الفعل البيداغوجي للمعلمين وتكوين ذي مستوى عالي" .

وذكرت السيدة بن غبريت أنه وعلاوة على تنفيذ برنامج لتكوين نوعيي فإن المعلمين في حاجة إلى مرافقة من أجل القيام بمهمتهم النبيلة من خلال اكتسابهم لمهنيات جديدة.

وأوضحت أن نتائج تقييم التلاميذ كشفت عن " مهارات غير كافية" سيما ما تعلق منه بفهم الكتابة مضيفة بأن غياب التحكم في فهم الكتابة له انعكاس خطير على مستقبل الأمم في العالم الذي يشهد الرقمنة أكثر فأكثر.

اقرأ أيضا: "التكوين النوعي" أكبر تحدي لقطاع التربية

وبعد أن أبرزت رهان المعرفة إذا ما فهم أطفالنا ما يقرؤون ي وما يحتفظون بما يقرؤون ي سيما ما يفعلون أو ما سيقدمون عليه بعد قراءة كتابة أو رسالة دعت الوزيرة إلى تكاثف الجهود لمرافقة التلاميذ نحو التحكم في مهارات القرن الحادي والعشرين .

وبالنسبة للسيدة بن غبريت فإن وضع نظام تربوي فعال يمر من خلال أدوات العمل الثلاث التي قدمت خلال هذه الندوة ي ويتعلق الأمر بالمرجع العام حول المهارات ذات الصلة بفهم الكتابة ومفردات لغوية دقيقة وتوقيت مبرمج حول تنفيذ هذا الجهاز الذي يشكل ورقة طريق لهذه الندوة.

ويحضر أشغال الندوة الوطنية الموضوعاتية حول البدائل البيداغوجية والتعليمية لفهم الكتابة زهاء 400 خبيرا وباحثا وإطارات عاملة في مختلف مشاريع وبرامج التربية .

وتشكل هذه الندوة فضاء للمشاركين لتبادل الأفكار والخبرات ي سيما حول استكشاف الوسائل الملائمة لإعداد إستراتيجية للتحكم في فهم الكتابة .

ويرمي هذا الإجتماع كذلك حسب المنظمين إلى تحقيق غاية بروز مرجع لفهم الكتابة الذي يسمح بتقديم بديل بيداغوجي على ضوء الدراسات والنتائج والتشخيصات المعدة من قبل فريق من الخبراء والباحثين ومهنيي التربية في الميدان .

اقرأ أيضا: وزارة التربية تسطر مخططا وطنيا للتكوين يمتد إلى سنة 2020 لتحسين كفاءات التلاميذ

ويجمع هذا المرجع حلولا لمسائل أساسية قاعدية "كيف يقرأ الأطفال ي وعندما يقرؤون ماذا يفهموني وعندما يفهمون ي بما يحتفظوني وعندما يحتفظون ماذا يفعلون".

وتبحث هذه الندوة الوطنية التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام أيضا ضمن ورشات عدة محاوري من بينها فهم الكتابة : مفاهيم ي منهجية وسياقي وإعادة القراءة للبرامج المدرسية ي وإثراء القالب العام للفهم لدى التلاميذ ي ووضع جهاز تكوين المكونين.

وقامت وزيرة التربية الوطنية خلال زيارة العمل للولاية بتدشين قاعة متعددة الأنشطة الثقافية والفنية بمتوسطة "وريدة مداد" بعاصمة الولاية يقبل أن تتفقد ثانوية جديدة (600 مقعد) ببلدية ضاية بن ضحوة التي أنجزت بغلاف مالي قيمته تفوق 213 مليون دج .

وتختتم الوزيرة زيارتها لغرداية بتدشين بعد زوال اليوم مدرسة (قاعدة -5) ببونورة ( منطقة العلوم) منجزة بتكلفة مالية تتجاوز 159 مليون دج .