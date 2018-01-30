القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بجيجل (وزارة الدفاع)

الجزائر- قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء بجيجل, إثر كمين, على إرهابيين اثنين خطيرين, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب و إثر كمين بمنطقة مشتة محسني بلدية برج الطهري ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسةي قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 30 جانفي 2018 على إرهابيين (02) خطيرين".

و قد مكنت هذه العملية من استرجاع "مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية مضخية وكمية معتبرة من الذخيرة", يضيف المصدر ذاته.

وفي هذا الإطار, تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية المتواصلة تأتي في "سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".