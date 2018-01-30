تربية : تجاوب "متفاوت" مع اضراب "الكنابست" بالجزائر العاصمة

الجزائر- شهد اضراب الأساتذة الذي دعا اليه يوم الثلاثاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) "تجاوبا متفاوتا", حيث كان "مرتفعا نسبيا" في التعليم الثانوي و"ضعيفا" في الطور الابتدائي, حسب ما لاحظته واج على مستوى بعض المؤسسات التعليمية بالجزائر العاصمة.

وفي جولة استطلاعية لعدد من المدارس والثانويات, تبين أن العديد من مؤسسات التعليم الثانوي استجابت للإضراب المفتوح الذي دعت اليه نقابة الكنابست للمطالبة بإلغاء قرار الخصم من راتب الأساتذة المضربين بولايتي البليدة وبجاية "دفعة واحدة دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للأستاذ".

وحسب عدد من الاساتذة بكل من ثانوية محمد خيضر وثانوية سعد دحلب ومتوسطتي القبة الجديدة والورجلاني, فإن الإضراب المفتوح يأتي "تضامنا" مع زملائهم الذين يشنون حركة احتجاجية منذ شهر نوفمبر المنصرم بالبليدة وبجاية, لا سيما بعد القرار الذي اعتبروه "غير قانوني" القاضي بخصم أجور الأساتذة المضربين بهاتين الولايتين.

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كما انتقدوا قرار وزارة التربية الوطنية باستخلاف الاساتذة المضربين, مطالبين بضرورة "احترام قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن".

وبالمؤسسات التعليمية بساحة أول ماي, تباينت نسبة الاستجابة للإضراب, حيث تابع تلاميذ مدرسة محمد مادة وعيسات ايدير دروسهم بصفة عادية, في حين لوحظ أمام ثانوية الإدرسي تجمع عدد هام من التلاميذ الذين تم تسريحهم بسبب اضراب اساتذتهم.

وفي هذا الشأن, عبر التلاميذ المقبلون على اجتياز امتحان البكالوريا عن قلقهم من الحركة الاحتجاجية وتخوفهم من شبح السنة البيضاء, في حين أكد الاساتذة ان التلميذ والأستاذ "كل متكامل ولا يمكن الفصل بينهما", داعين الوزارة إلى "الرد على انشغالات الاساتذة".

ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابة إلغاء واجراءات الخصم العشوائي لأيام الاضراب بولايتي البليدة وبجاية والتفاوض وفق ما ينص عليه القانون, فضلا عن تسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل مع تحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وايجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات".

وكانت وزارة التربية قد عقدت يوم الأحد الفارط لقاء مع المكتب الوطني للنقابة, غير انه لم يتم خلاله التوصل الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة حيث دعت النقابة الوزارة الى "حوار جدي و فعال" للنظر في مطالبهم.

من جانبه, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ,خالد أحمد, ان الإضراب الذي دعت اليه نقابة الكنابست "لا يخدم مصلحة التلاميذ, لا سيما منهم المقبلون على اجتياز البكالوريا", معتبرا ان "وضعية الاستاذ حاليا ليست بالدرجة التي تتطلب الدخول في اضراب مفتوح يرهن مصير التلاميذ".