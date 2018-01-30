(تحديد هوية الارهابي السابع من بين الثمانية المقضي عليهم بخنشلة (وزارة الدفاع

الجزائر- تم التعرف على هوية الارهابي السابع من بين الثمانية الذين تم القضاء عليهم مؤخرا بولاية خنشلة, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدافع الوطني, مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالمسمى "س. مصطفى" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2015.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية التي أفضت إلى القضاء على ثمانية (8) إرهابيين يوم 26 جانفي 2018 بخنشلة/ن.ع.5, تم التعرف على هوية المجرم السابع. ويتعلق الأمر بالمسمى س. مصطفى الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2015".

وفي نفس السياق, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى/ن.ع.1 "خمسة عشر (15) قنبلة تقليدية الصنع".

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في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "ضبط حراس الحدود, يوم 29 جانفي 2018 بتلمسان/ن.ع.2, كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ318 كيلوغرام, فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6 مركبتين (2) رباعيتي الدفع و3,78 أطنان من المواد الغذائية".

كما أوقف عناصر الدرك الوطني "سبعة (7) أشخاص وحجزوا 309 قرص مهلوس و1470 وحدة من مختلف المشروبات بوهران وسيدي بلعباس ومعسكر/ن.ع.2".

من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل بكل من عنابة/ن.ع.5 ودلس/ن.ع.1 محاولات هجرة غير شرعية لـ70 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار".