تحديد هوية إرهابيين اثنين آخرين من بين الثمانية المقضى عليهم بولاية خنشلة  (وزارة الدفاع)

الجزائر- تم يوم الاثنين تحديد هوية ارهابيين اثنين (02) آخرين من بين الثمانية المقضى عليهم في العملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية ششار بولاية خنشلة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية ششار بولاية خنشلة/ن.ع.5, وبعد التعرف على هوية أربعة (04) إرهابيين من بين الثمانية المقضى عليهم, تم اليوم 29 جانفي 2018, تحديد هوية مجرمين (02) آخرين.

ويتعلق الأمر بكل من الارهابي الخطير المسمى س. عادل المدعو +أسامة+ الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2009 وكان مكلفا بالمتفجرات, وكذا ي. جمال الدين المكنى +أبو الحسن+ الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013".وفي نفس السياق, "دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بباتنة أربعة (04) مخابئ تحوي أربعة (04) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وكمية من الأدوية".