أويحيى يبرز جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد 

أديس أبابا -أبرز الوزير الأول, أحمد أويحيى بصفته ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين بأديس أبابا في أشغال القمة ال30 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية قصد مكافحة آفة الفساد.

وفي رسالة وجهت الى قمة الاتحاد الافريقي حول موضوع "الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل افريقيا" الذي اختارته المنظمة القارية كشعار لسنة 2018, أبرز السيد اويحيى الجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية قصد مكافحة هذه الآفة, مذكرا بان الجزائر كانت من بين "البلدان الاولى التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و الاتفاقية الافريقية لسنة 2006 حول الوقاية من الفساد و مكافحته بالإضافة الى الاتفاقية العربية المتعلقة بنفس المسألة".

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و بخصوص التأطير القانوني و المؤسساتي لهذا الجهد, اشار السيد اويحيى الى ان الجزائر تزودت سنة 2006 بقانون حول الوقاية من الفساد و مكافحته وبهيئة وطنية لمكافحة الفساد ذات قاعدة دستورية.

وفي الاخير ابرزت رسالة الوزير الاول ان مكافحة الفساد مرتبطة ارتباطا وثيقا "بتعزيز دولة القانون و الديمقراطية بشكل يجعل ظاهرة الفساد تتراجع بقدر التقدم المسجل في تشييد دولة عادلة بمؤسسات قوية و ذات مصداقية".

للتذكير بان هذا الموضوع قام بإعطاء إشارة انطلاقه خلال القمة الرئيس النيجيري محمدو بوخاري.