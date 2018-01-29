وزير الشؤون الخارجية البلجيكي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر الثلاثاء

الجزائر - يقوم نائب الوزير الأولي وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديديي ريندرس ابتداء من يوم الثلاثاء بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الاثنين .

و أكد ذات المصدر أنه خلال هذه الزيارة سيلتقي السيد ريندرس مع نظيره الجزائري السيد مساهل , حيث " سيقومان بتقييم مجموع مجالات التعاون الثنائي و بحث وسائل تكثيف التبادلات اضافة الى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية".

و ستتمحور المحادثات بين الجانبين " حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع بمنطقة الساحل و ليبيا و منطقة الشرق الأوسط و منطقة المتوسط اضافة الى مسألة الهجرة و مكافحة الارهاب" يضيف ذات البيان .

و اشار البيان الى ان السيد ريندرس سيستقبل خلال زيارته من طرف مسؤولين سامين في الدولة .