وزير الشؤون الخارجية البلجيكي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر الثلاثاء

و أكد ذات المصدر أنه خلال هذه الزيارة سيلتقي السيد ريندرس مع نظيره الجزائري السيد مساهل , حيث " سيقومان بتقييم مجموع مجالات التعاون الثنائي و بحث وسائل تكثيف التبادلات اضافة الى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية".
و ستتمحور المحادثات بين الجانبين " حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع بمنطقة الساحل و ليبيا و منطقة الشرق الأوسط و منطقة المتوسط اضافة الى مسألة الهجرة و مكافحة الارهاب" يضيف ذات البيان .
و اشار البيان الى ان السيد ريندرس سيستقبل خلال زيارته من طرف مسؤولين سامين في الدولة .