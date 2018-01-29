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أويحيى يتحادث مع نظيره لجزر موريس بأديس أبابا

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 13:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات
أويحيى يتحادث مع نظيره لجزر موريس بأديس أبابا

أديس أبابا - تحادث الوزير الأول، أحمد أويحيى, اليوم الاثنين بأديس أبابا, مع نظيره الموريسي رافين كومار جاكنيت, على هامش الدورة  العادية ال30 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.

يذكر أن السيد أويحيى يشارك في هذه القمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

 

وحضر اللقاء وزير الخارجية عبد القادر مساهل. 

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أويحيى يتحادث مع نظيره لجزر موريس بأديس أبابا
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 13:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

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