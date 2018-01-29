أويحيى يتحادث مع نظيره لجزر موريس بأديس أبابا

يذكر أن السيد أويحيى يشارك في هذه القمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وحضر اللقاء وزير الخارجية عبد القادر مساهل.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
أديس أبابا - تحادث الوزير الأول، أحمد أويحيى, اليوم الاثنين بأديس أبابا, مع نظيره الموريسي رافين كومار جاكنيت, على هامش الدورة العادية ال30 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.
يذكر أن السيد أويحيى يشارك في هذه القمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وحضر اللقاء وزير الخارجية عبد القادر مساهل.