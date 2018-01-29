الاتحاد الافريقي يعزل المغرب و يعرب عن دعمه لمواصلة المفاوضات المباشرة بين المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية -

الاتحاد الافريقي يعزل المغرب و يعرب عن دعمه لمواصلة المفاوضات المباشرة بين المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية -

الدخول المهني بالبليدة: إدراج تخصص صيانة المصاعد لسد العجز المسجل بالولاية -

السلطة الفلسطينية تعتزم التوجه لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني -

حماية مدنية: تكوين أزيد من 1300 اطار في اطار البرنامج الجزائري-الأوروبي -

قمة الاتحاد الافريقي: مجلس السلم و الأمن يحذر من خطر الارهابيين الأفارقة و الأجانب العائدين الى بلدانهم -

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: تسجيل أكثر من 5.000 مشروع استثماري خلال سنة 2017 -

الصحراء الغربية: الاتحاد الأوروبي مدعو لاتخاذ اجراءات لحمل مؤسساته على الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية -

أويحيى يبرز جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد -

الجوية الجزائرية ليست في حالة افلاس (وزير) -

معاشات متقاعدي الجيش: وزارة الدفاع الوطني تؤكد تسوية أغلبية الملفات وتدعو إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي -

سكان الأحياء الجديدة بحاجة إلى فترة تأقلم لاستيعاب محيطهم العمراني الجديد -

منطقة التبادل الحر: جعل الاندماج الافريقي حقيقة -

نحو إنشاء أول مركز دولي متخصص في تكوين عاملي المصاعد الهوائية بالجزائرالعاصمة -

إيليزي : إعداد قريبا دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من الفيضانات -

وزير الشؤون الخارجية البلجيكي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر الثلاثاء -

أويحيى يتحادث مع نظيره لجزر موريس بأديس أبابا -

الجزائر تشجع كافة مبادرات السلم في افريقيا -

الإطاحة بشبكة دولية تنشط بالجزائر وفرنسا تحترف النصب والاحتيال -