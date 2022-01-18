توقيف 12 مهربا ببرج باجي مختار وعين قزام و 32 مهاجرا غير شرعي بأدرار وبسكرة  

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد ببرج باجي مختار وعين قزام 12 مهربا في حين أوقفت مفارز أخرى و عناصر من الدرك الوطني 32 مهاجرا غير شرعي بأدرار و بسكرة, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 28 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6, (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع و(1000) لتر من زيت المائدة و(11) مولدا كهربائيا و(06) مطارق ضغط, فيما حجز عناصر الدرك الوطني (2610) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة و ورقلة/ن.ع.4".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار/ن.ع.3 وبسكرة/ن.ع.4", يضيف البيان.