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غنية الدالية تعرض بأديس ابابا التجربة الجزائرية في مكافحة السيدا

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 10:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
غنية الدالية تعرض بأديس ابابا التجربة الجزائرية في مكافحة السيدا
صورة وأج

أديس ابابا - عرضت اليوم الاثنين بأديس ابابا، وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، السيدة غنية الدالية التجربة الجزائرية في مكافحة داء السيدا، مؤكدة أن الجزائر تعد من الدول "الرائدة" في  هذا المجال.

وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة ال20 للجمعية العامة العادية لمنظمة السيدات الأولى لإفريقيا لمكافحة السيدا التي تنعقد بالعاصمة الاثيوبية، أكدت السيدة الدالية أن "الجزائر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى  القارة و كل ما تقوم به فهو بالمجان". 

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السيدة الدالية التي ثمنت التجربة الجزائرية خلال الاجتماع في ما يخص مكافحة  السيدا على مستوى القارة الافريقية، قالت ان الجزائر تقوم بتجسيد تلك التجربة  "عبر مخططات استراتيجية ترتكز على الوقاية و العلاج على مستوى ربوع الوطن من  خلال 15 مركز مرجعي لمكافحة ودراسة كل مسببات هذا الداء".

إقرأ أيضا: مكافحة السيدا: الجزائر حققت توفير العلاج للمصابين في أهداف التنمية المستدامة

كما ذكرت أيضا الوزيرة ان تجربة الجزائر في هذا المجال تقوم على التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة السيدة و كذا مع المجتمع المدني عبر مراكز الصحة العمومية و تلك التابعة للقطاع الخاص. 

آخر تعديل على الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 11:33
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غنية الدالية تعرض بأديس ابابا التجربة الجزائرية في مكافحة السيدا
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 10:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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