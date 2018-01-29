غنية الدالية تعرض بأديس ابابا التجربة الجزائرية في مكافحة السيدا

أديس ابابا - عرضت اليوم الاثنين بأديس ابابا، وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، السيدة غنية الدالية التجربة الجزائرية في مكافحة داء السيدا، مؤكدة أن الجزائر تعد من الدول "الرائدة" في هذا المجال.

وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة ال20 للجمعية العامة العادية لمنظمة السيدات الأولى لإفريقيا لمكافحة السيدا التي تنعقد بالعاصمة الاثيوبية، أكدت السيدة الدالية أن "الجزائر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى القارة و كل ما تقوم به فهو بالمجان".

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السيدة الدالية التي ثمنت التجربة الجزائرية خلال الاجتماع في ما يخص مكافحة السيدا على مستوى القارة الافريقية، قالت ان الجزائر تقوم بتجسيد تلك التجربة "عبر مخططات استراتيجية ترتكز على الوقاية و العلاج على مستوى ربوع الوطن من خلال 15 مركز مرجعي لمكافحة ودراسة كل مسببات هذا الداء".

كما ذكرت أيضا الوزيرة ان تجربة الجزائر في هذا المجال تقوم على التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة السيدة و كذا مع المجتمع المدني عبر مراكز الصحة العمومية و تلك التابعة للقطاع الخاص.