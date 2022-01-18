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وضع لوحة تذكارية للاعتداء الذي إستهدف سنة 1973 القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا 

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 10:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وضع لوحة تذكارية للاعتداء الذي إستهدف سنة 1973 القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا 

باريس - تم يوم الأحد بمدخل القنصلية العامة للجزائر  بمرسيليا وضع لوحة تذكارية للاعتداء الذي استهدف سنة 1973 هذا المركز  الدبلوماسي, حسب ما علم لدى السفارة

وجرت مراسم وضع هذه اللوحة بحضور سفير الجزائر بفرنسا, السيد عبد القادر  مسدوة, و القنصل العام للجزائر بمرسيليا, بوجمعة رويبح, و ممثلين عن الجالية  الجزائرية المقيمة بمرسيليا و كذا السلطات المحلية. و يهدف وضع هذه اللوحة إلى  تكريم الضحايا و "مكافحة ثقافة النسيان", حسب ما تمت الإشارة إليه

يذكر أن القنصلية العامة بمرسيليا قد شهدت بتاريخ 14 ديسمبر 1973 اعتداء خلف 4 قتلى و 28 جريح، حسب حصيلة أعلنت عنها سفارة الجزائر آنذاك

وجاء هذا الاعتداء بعد وقوع عدد من أعمال العنف ذات طابع عنصري استهدفت المغاربة

 

و بعد انتهاء مراسم وضع اللوحة , قام سفير الجزائر بزيارة مصالح القنصلية  العامة كما عقد اجتماع مع مستخدمي القنصلية بحضور القنصل العام. 

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وضع لوحة تذكارية للاعتداء الذي إستهدف سنة 1973 القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا 
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 10:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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