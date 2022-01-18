وضع لوحة تذكارية للاعتداء الذي إستهدف سنة 1973 القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا 

وجرت مراسم وضع هذه اللوحة بحضور سفير الجزائر بفرنسا, السيد عبد القادر مسدوة, و القنصل العام للجزائر بمرسيليا, بوجمعة رويبح, و ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بمرسيليا و كذا السلطات المحلية. و يهدف وضع هذه اللوحة إلى تكريم الضحايا و "مكافحة ثقافة النسيان", حسب ما تمت الإشارة إليه.
يذكر أن القنصلية العامة بمرسيليا قد شهدت بتاريخ 14 ديسمبر 1973 اعتداء خلف 4 قتلى و 28 جريح، حسب حصيلة أعلنت عنها سفارة الجزائر آنذاك.
وجاء هذا الاعتداء بعد وقوع عدد من أعمال العنف ذات طابع عنصري استهدفت المغاربة.
و بعد انتهاء مراسم وضع اللوحة , قام سفير الجزائر بزيارة مصالح القنصلية العامة كما عقد اجتماع مع مستخدمي القنصلية بحضور القنصل العام.