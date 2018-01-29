الجزائري مليك معزى يتسلم باديس ابابا جائزة الاتحاد الأفريقي للامتياز العلمي

أديس أبابا - استلم البروفيسور الجزائري مليك معزى يوم الأحد بأديس أبابا جائزة الاتحاد الأفريقي للامتياز العلمي "كوامي نكورما لعام 2017", التي تُمنحُ سنويا للباحثين والعلماء الأفريقيين نظير أبحاثهم في مختلف ميادين التكنولوجيا والعلوم الإنسانية.

وقد تم تكريم السيد معزى من قبل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) نظير الابحاث التي أنجزها في مجال تكنولوجيا النانو في جنوب افريقيا حيث يدير مركزا للبحث بمدينة بريتوريا. وجرت مراسم التكريم خلال جلسة افتتاح القمة الـ 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

وبهذه المناسبة تلقى البروفيسور تهاني الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في قمة الاتحاد الأفريقي الجارية أشغالها بالعاصمة الأثيوبية.

كما تلقى السيد معزى تهاني الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي, بول كاغام, إضافة إلى حصوله على صك بقيمة 100.000 دولار كهدية له على مجهوداته في سبيل ترقية العلوم والبحث في القارة الأفريقية.

وفي تصريح صحفي قال البروفيسور الجزائري أن "تكريمه بهذه الجائزة سيحفزه على بذل المزيد من الجهد وتكوين باحثين شباب في الجزائر وافريقيا".

ويذكر أن السيد معزى الذي درس بالجزائر قد تخرج من جامعة وهران قبل أن يتجه إلى فرنسا ويتابع دراسته هناك لينتقل بعدها للعمل في العديد من البلدان.

وأشار الفائز بجائزة الاتحاد الافريقي للامتياز العلمي أنه يقيم غالبا في الجزائر في إطار دورات تكوينية لصالح المراكز الجامعية الجزائرية ومراكز البحث الأخرى, مشيدا في هذا الصدد بسياسة البحث التي تنتهجها الجزائر التي تشجع، حسبه, الجامعيين على انجاز أعمال بحث.

وأوضح السيد معزى أنه رحل إلى جنوب أفريقيا لإجراء أبحاثه هناك نظرا للظروف والوسائل التي يتيحها هذا البلد للباحثين والجامعيين, متأسفا على محدودية تنقلاته بالقارة السمراء التي يجريها في إطار بحوثه نظرا لتأشيرات الدخول المفروضة من طرف البلدان الأفريقية.