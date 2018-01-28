انتهاء اللقاء بين وزارة التربية و نقابة "الكنابيست" دون التوصل الى أرضية  مشتركة

الجزائر- انتهى يوم الأحد بالجزائر العاصمة اللقاء بين ممثلي وزارة التربية الوطنية و المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) دون التوصل الى أرضية مشتركة, حسبما أكده المنسق الوطني للمجلس السيد سليم ولهة.

و أوضح المنسق الوطني لهذه النقابة في تصريح لوأج عقب اللقاء الذي دام حوالي خمسة ساعاتي أن هذا الإجتماع "لم يرق الى درجة التفاوض", معتبرا أنه كان "مجرد جلسة عمل بروتوكولية تخضع للقوانين المعمول بها للوقاية من نزاعات العمل".

و أبرز أن ممثلي النقابة طلبوا "لقاء مع وزيرة التربية للنظر في المشاكل المطروحة و ايجاد حلول ناجعة لها" بعدما لمسوا --كما قال-- "عدم وجود حلول لدى ممثلي الوزارة لمطالبهم المرفوعة في الإشعار بالإضراب المفتوح الذي تعتزم النقابة تنظيمه يوم 30 يناير الجاري" و الذي تم الاتفاق عليه في الإجتماع الاخير للمجلس الوطني للنقابة.

و أبدى السيد ولهة استعداد النقابة للقاء الوزيرة في "أي وقت لايجاد حلول فعلية لمطالب النقابة المتمثلة أساسا في تنفيذ المحاضر الموقعة من طرف وزارة التربية الوطنية و المكتب الوطني على المستوى الوطني والمحلي وكذا الكف عن المضايقات التي تطال الأساتذة بصفة عامة و النقابيين بصفة خاصة".

و تأسف في هذا الإطار لقيام الادارة بخصم أجور الأساتذة المضربين بولاية بجاية "دفعة واحدة" رغم الإتفاق على التعويض البيداغوجي لأيام الإضراب وكذا اللجوء الى تسريح الأساتذة و تعويضهم بأساتذة مستخلفين.

ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة -حسب منسقها الوطني- الاحترام الكامل للإتفاقيات الموقعة بين الوزارة و النقابة لا سيما تسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الأيلة للزوال و طب العمل و تحيين منحة المنطقة (منطقة الجنوب) واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية و ملفي السكن و الترقيات.