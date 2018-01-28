الجزائر مستعدة لاحتضان ندوة افريقية حول تجفيف موارد تمويل الإرهاب

وقال السيد اويحيى في مداخلته خلال اجتماع مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي على مستوى رؤساء الدول و الحكومات ان "بلادي مستعدة من أجل تعزيز جهد قارتنا أكثر في التصدي لتمويل الإرهاب لاسيما عن طريق اختطاف الرهائن, لاحتضان ندوة افريقية حول هذا الموضوع في مارس المقبل".
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وأوضح السيد اويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي أن هذا الاجتماع يهدف إلى "تعبئة المجموعة الدولية برمتها من خلال وضع الامم المتحدة لبروتوكول مكمل للاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب لسنة 1999 او للاتفاقية الدولية ضد اختطاف الرهائن لسنة 1983".
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