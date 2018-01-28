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الجزائر مستعدة لاحتضان ندوة افريقية حول تجفيف موارد تمويل الإرهاب

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات
الجزائر مستعدة لاحتضان ندوة افريقية حول تجفيف موارد تمويل الإرهاب

اديس ابابا - أكد الوزير الأول, السيد أحمد اويحيى يوم  السبت باديس ابابا بأن الجزائر "مستعدة" لاحتضان ندوة افريقية في مارس المقبل حول سبل تجفيف المصادر العديدة لتمويل الإرهاب .

وقال السيد اويحيى في مداخلته خلال اجتماع مجلس السلم و الامن للاتحاد  الافريقي على مستوى رؤساء الدول و الحكومات ان "بلادي مستعدة من أجل تعزيز جهد  قارتنا أكثر في التصدي لتمويل الإرهاب لاسيما عن طريق اختطاف الرهائن, لاحتضان  ندوة افريقية حول هذا الموضوع في مارس المقبل".

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وأوضح السيد اويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة  في أشغال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي أن هذا الاجتماع يهدف إلى  "تعبئة المجموعة الدولية برمتها من خلال وضع الامم المتحدة لبروتوكول مكمل  للاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب لسنة 1999 او للاتفاقية الدولية ضد اختطاف  الرهائن لسنة 1983".

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آخر تعديل على الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:41
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الجزائر مستعدة لاحتضان ندوة افريقية حول تجفيف موارد تمويل الإرهاب
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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