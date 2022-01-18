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تحديد هوية إرهابيين (2) آخرين من بين الثمانية المقضى عليهم بولاية خنشلة

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات
تحديد هوية إرهابيين (2) آخرين من بين الثمانية المقضى عليهم بولاية خنشلة

الجزائر- تم تحديد هوية إرهابيين (2) آخرين من بين الثمانية المقضى عليهم في العملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الجمعة الماضي قرب بلدية ششار بولاية خنشلة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 جانفي 2018 قرب بلدية ششار بولاية خنشلة (الناحية العسكرية الخامسة)، وبعد التعرف على هوية إرهابيين (02) اثنين من بين الثمانية المقضى عليهم، تم تحديد هوية مجرمين (02) آخرين".

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ويتعلق الأمر بكل من "الإرهابي الخطير المبحوث عنه م. عمار المدعو "زيد عبد الله" الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية منذ سنة 1995 وهو مسؤول عن عدة أعمال إجرامية، و ب. مراد المكنى +أبو فراس+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010".

من  جانب آخر، وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)، 16 مهربا وضبطت سلاحين (02) ناريين وكمية من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع وسبعة (07) مولدات كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار (الناحية العسكرية الثالثة) شخصا بحوزته ست (06) نظارات ميدان".

من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحراس السواحل بمستغانم (الناحية العسكرية الثانية)، إثر عملية بحث وإنقاذ بحريي من إنقاذ أربعة (04) مرشحين للهجرة غير الشرعية، في حين تم توقيف (23) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و أدرار وبسكرة و تندوف و الأغواط".

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تحديد هوية إرهابيين (2) آخرين من بين الثمانية المقضى عليهم بولاية خنشلة
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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