الاعتدائين الإرهابيين بمالي: "هروب إجرامي إلى الأمام" لعرقلة ديناميكية السلم والمصالحة  

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي الشريف, في تصريح لوأج يوم السبت, أن التصعيد الإرهابي الذي شهدته مالي خلال اليومين الماضيين والمتمثل في الاعتدائيين اللذين استهدفا يوم الخميس حافلة تقل مواطنيين ماليين ومن بوركينافاسو بالقرب من مدينة بوني على الحدود مع بوركينافاسو, وكذا الهجوم المسلح الذي استهدف يوم السبت ثكنة عسكرية بشمال مالي تعد "هروبا إجراميا إلى الامام" للإرهابيين الذي يحاولون من خلال أعمالهم الإجرامية وإعتداءاتهم المتكررة عرقلة ديناميكية السلام والمصالحة التي يسعى من أجلها الشعب المالي برمته.
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وأضاف السيد بن علي الشريف قائلا: ''نتقدم بخالص تعازينا لعائلات الضحايا من مالي وبوركينافاسو ونؤكد مجددا تضامننا مع شعبي وحكومتي مالي وبوركينافاسو الأشقاء".
وأشار إلى أن الجزائر التي دفعت الثمن غاليا لمواجهة وهزم الإرهاب تبقى على يقين بأن تكاثف جهود الشعب وقوات الأمن المالية ستتمكن من القضاء على الإرهاب وكل أنواع الجرائم كالتهريب و الجريمة المنظمة.