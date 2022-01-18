أويحيى يشارك في الدورة العادية ال36 للنيباد بأديس أبابا

وبعد تبليغ الحضور "التحيات الأخوية" لرئيس الجمهورية، ذكر السيد أويحيى أن الرئيس بوتفليقة هو أحد المبادرين بالنيباد و يتابع آلية التنمية هذه ب"اهتمام خاص".
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من جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي،لدى افتتاح أشغال قمة النيباد، أنه يدعم تحويل النيباد إلى وكالة تنمية افريقية في إطار إصلاح الشراكة الجديدة.
كما أعطيت الكلمة خلال الأشغال لرئيس زيمبابوي إيمارسون منانغاغوا الذي حيا الرئيس السابق لبلده روبرت موغابي واصفا إياه ب"المدافع عن القضايا الإفريقية" مضيفا أنه "بصحة جيدة ويحظى بعناية السلطات".