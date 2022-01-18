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أويحيى يشارك في الدورة العادية ال36 للنيباد بأديس أبابا

  أدرج يـوم : السبت, 27 كانون2/يناير 2018 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات
الوزير الأول، أحمد أويحيى بأديس أبابا الوزير الأول، أحمد أويحيى بأديس أبابا
صورة وأج

أديس أبابا- شارك الوزير الأول، أحمد أويحيى يوم السبت بأديس أبابا في أشغال الدورة العادية ال36 للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الإثيوبية.

وبعد تبليغ الحضور "التحيات الأخوية" لرئيس الجمهورية، ذكر السيد أويحيى أن الرئيس بوتفليقة هو أحد المبادرين بالنيباد و يتابع آلية التنمية هذه ب"اهتمام خاص".

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من جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي،لدى افتتاح أشغال قمة النيباد، أنه يدعم تحويل النيباد إلى وكالة تنمية افريقية في إطار إصلاح الشراكة الجديدة.

كما أعطيت الكلمة خلال الأشغال لرئيس زيمبابوي إيمارسون منانغاغوا الذي حيا الرئيس السابق لبلده روبرت موغابي واصفا إياه ب"المدافع عن القضايا الإفريقية" مضيفا أنه "بصحة جيدة ويحظى بعناية السلطات".

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أويحيى يشارك في الدورة العادية ال36 للنيباد بأديس أبابا
  أدرج يـوم : السبت, 27 كانون2/يناير 2018 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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