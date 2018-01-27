القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس بوتفليقة يشيد بدور المرحومة فاطمة أوزقان إبان الثورة التحريرية وتألقها في الدفاع عن حقوق المرأة بعد الاستقلال

  أدرج يـوم : السبت, 27 كانون2/يناير 2018 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
الرئيس بوتفليقة يشيد بدور المرحومة فاطمة أوزقان إبان الثورة التحريرية وتألقها في الدفاع عن حقوق المرأة بعد الاستقلال

الجزائر- أشاد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالدور الذي لعبته المجاهدة فاطمة أوزقان، التي وافتها المنية الخميس الماضي، إبان الثورة التحريرية وبتألقها في الدفاع عن حقوق المرأة بعد الاستقلال.

وقال رئيس الجمهورية في برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحومة: "تلقيت بأسف شديد نبأ انتقال المغفور لها المجاهدة فاطمة أوزقان إلى رحمة الله وعفوه بعد حياة حفلت بالنضال والجهاد في سبيل تحرير الجزائر من ربقة الاستعمار، إذ انتظمت في صفوف جيش التحرير وهي لمّا تزل في ريعان الشباب، منكبة على الدرس والتحصيل ولكنها آثرت ترك مقاعد الدراسة إلى ميدان المعركة، ملبية نداء تحرير الوطن الصارخ رفضا لقيود القهر والاستعباد، الداعي إلى استرجاع سيادته وعزه ومجده وكرامته، فاندفعت بكل ما لها من قوة وبكل ما في نفسها من جرأة وشجاعة تنازل مع رفيقاتها جحافل الاستعمار الجرارة، غير هيابة ولا وجلة، مصممة على نيل إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، وقد عانت في سبيل ذلك ما عانت من صنوف التعذيب والمطاردة والاعتقال وما بدلت تبديلا".

واستطرد رئيس الدولة قائلا بأن المرحومة "حافظت بعد الاستقلال على نفس الروح الثورية، وتألقت في الدفاع عن حقوق المرأة، وحقوق الإنسان رغبة منها في أن ترى المواطن الجزائري مهيب الجانب، عالي المقام، يتمتع بكل ما يتمتع به الإنسان الواعي لدوره في الحياة، العامل لتقدم وطنه ورقيه".

"ولكن العمر والزمن في صراع مستمر، والزمن غلاب --يضيف الرئيس بوتفليقة-- فأدركها الأجل حائلا بينها وبين بلوغ تمام الأمل، فأسلمت الروح لبارئها، وانتقلت إلى جواره راضية بمستوى ما تحقق للمرأة في كل مناحي الحياة، خاصة في مراكز القرار، ومرضية من مواطنيها الذين قدروا جهادها حق التقدير، وأكبروها وأجلوا أعمالها، وستبقى في ذاكرتهم ما بقي للجهاد في سبيل الأوطان تقديس وجلال".

وخلص رئيس الدولة إلى القول: "رحم الله فاطمة أوزقان وجللها بالمغفرة والرضوان وأسكنها مع من سبقوها من المجاهدات فسيح الجنان، وألهم أسرتها وأهلها وقاربها ورفيقاتها في ثورة التحرير جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء".

آخر تعديل على السبت, 27 كانون2/يناير 2018 19:09
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس بوتفليقة يشيد بدور المرحومة فاطمة أوزقان إبان الثورة التحريرية وتألقها في الدفاع عن حقوق المرأة بعد الاستقلال
  أدرج يـوم : السبت, 27 كانون2/يناير 2018 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.27

الفاتيكان ترفع إلى مصف شهداء الرهبان السبعة المغتالين من قبل جماعة إرهابية سنة 1996 في…

18.01.27

أويحيى يشارك في الدورة العادية ال36 للنيباد بأديس أبابا

18.01.27

الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" الجولة ال 18: النتائج الجزئية والهدافون

18.01.27

مالي: مقتل 14 جنديا في هجوم على ثكنة عسكرية شمال البلاد

18.01.27

الرئيس بوتفليقة يعزي أسرة المجاهد الفقيد كريم بلقاسم إثر وفاة حرمه السيدة قمار محجوبة

18.01.27

الرئيس بوتفليقة يشيد بدور المرحومة فاطمة أوزقان إبان الثورة التحريرية وتألقها في الدفاع…

الأكثــر قـراءة

18.01.22

السكن الترقوي المدعم: إجراءات جديدة لتشجيع المرقين على الانجاز

18.01.22

جيدو/ الجائزة الكبرى بتونس-2018: المصارع إلياس بويعقوب  ينهي المنافسة في المركز الخامس 

18.01.22

الحوار 5+5: استنكار رؤساء الدبلوماسية للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

18.01.22

تقدم الأشغال بنسبة 80 % بالملعب الأولمبي و ملحقاته لولاية وهران

18.01.22

قصبة الجزائر: جمعيات تدعوا إلى التطبيق "الصارم" لمخطط الحفظ

18.01.22

حوار 5+5: إعلان الجزائر يكرس مبدأ الحوار السياسي لحل الأزمات في المنطقة