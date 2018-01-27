الجزائر من بين البلدان الرائدة في مكافحة الفساد في إفريقيا

أديس أبابا- تجسدت دسترة مكافحة الفساد في الجزائر من خلال استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما جعل الجزائر من بين البلدان الرائدة في إفريقيا في مكافحة هذه الآفة التي ما فتئت تنتشر عبر القارة وفي العالم.

ويمكن ذكر الجزائر التي أحرزت تقدما في مجال مكافحة الفساد كمثال في إفريقيا علما أن الدورة ال30 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي الأحد والاثنين بأديس أبابا اختارت شعار "كسب المعركة ضد الفساد : نهج مستدام نحو تحول إفريقيا".

و للتذكير أسست الجزائر في 2016 هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما نص عليه الدستور المراجع الذي تمت المصادقة عليه في فبراير 2016.

وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء".

لقد أكد الرئيس بوتفليقة مرارا إرادة الجزائر في مكافحة الفساد ولهذا الغرض صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها.

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ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي أنشأتها السلطات العمومية منذ بضعة سنوات من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

وتتمثل المهمة الأساسية للهيئة التي عين أعضاؤها من قبل رئيس الجمهورية في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد.

الجزائر من البلدان الأوائل الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

و تنص المادة 202 من الدستور على "تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية".

كما تنص المادة على أن "استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم".

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كما ان مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها".

على الصعيد الدولي تعتبر الجزائر من الدول الأوائل الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003. و يتعلق الأمر بأداة تم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 19 أبريل 2004.

في إطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية خضعت الجزائر في 2013 لتقييم من قبل النظراء في إطار الدورة التقييمية الأولى التي تمحورت حول فصلين من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على غرار "التجريم و الرصد و القمع" و "التعاون الدولي".

على المستوى القاري يمثل الجزائر حسين آيت شعلال الذي انتٌخب السنة الماضية عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد خلال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي لاتحاد الإفريقي.

الفساد ظاهرة ينبغي محاربتها على غرار الإرهاب

يؤكد اختيار قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2018 موضوع مكافحة الفساد التزام الاتحاد الافريقي بمكافحة هذه الظاهرة عن طريق إرساء آليات مختلفة.

في هذا الصدد أشارت مؤسسة تعزيز القدرات في إفريقيا و هي عبارة عن وكالة مختصة للاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز القدرات إلى أن المكافحة الناجعة للفساد كفيلة بمساعدة إفريقيا على التركيز على استثمار مٌكثف و تثمين الموارد البشرية.

و أكدت ذات الوكالة أن هذا الخيار سيسهل تطوير القارة من خلال تطبيق المخططات التنموية الوطنية لأجندة 2063 و أهداف التنمية المستدامة.

في مداخلته خلال اجتماع الدورة العادية ال32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد أن ظاهرة الفساد تكلف القارة نحو 50 مليار دولار أمريكي سنويا.

و أضاف السيد فقي أن الأرقام التي أعدها الخبراء كشفت أن الموارد المختلسة عن طريق الفساد في إفريقيا يمكن، في حال استثمارها، أن تغني القارة عن المساعدة الخارجية.

و من ثم شبه ظاهرة الفساد بالإرهاب الذي تستدعي مواجهته تبني عمل جماعي و خوض معركة شاملة.