مساهل يتباحث مع الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا

و تناول اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الدورة ال30 لقمة الاتحاد الإفريقي بالخصوص التطورات الأخيرة في ليبيا و نشاطات السيد سلامة في إطار المسار السياسي التي تباشره منظمة الأمم المتحدة في هذا البلد وكذا السبل و الوسائل الكفيلة بترقيته .
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و في هذا الصدد، قدم السيد سلامة عرضا حول الأوضاع في ليبيا و التحديات الأساسية التي لا تزال تعيق الخروج من الأزمة في هذا البلد. واغتنم المسؤول الأممي فرصة هذا اللقاء من أجل تقديم شكره للجزائر على دعمها للمسار الأممي، معبرا أيضا عن ارتياحه للتشاور المنتظم حول الملف الليبي.
و من جهته، جدد السيد مساهل حرص الجزائر على استقرار و أمن ليبيا مؤكدا مرة أخرى التزام الجزائر بمواصلة جهودها من اجل مرافقة الأشقاء الليبيين في سعيهم لحل سياسي يضع حدا للازمة التي يشهدها بلدهم.