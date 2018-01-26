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مكافحة المتاجرة بالمخدرات: "نعلم من يفعل ماذا" (مساهل) 

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 19:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
مكافحة المتاجرة بالمخدرات: &quot;نعلم من يفعل ماذا&quot; (مساهل) 

باريس - أكد وزير الشؤون الخارجية, السيد عبد القادر  مساهل, اليوم الجمعة, أنه فيما يخص المتاجرة بالمخدرات "نعلم من يفعل ماذا",  مشيرا إلى أن الجزائري ليس بمنتج للمخدرات.

وفي حوار خص به راديو فرنسا الدولية بث انطلاقا من أديس أبابا و ملتقط  بباريس, أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في رده على سؤال حول "انقطاع" الحوار  بين الجزائر و المغرب في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات, أن الحوار بين  البلدين "يندرج في إطار الإرادة السياسية لكلا الطرفين", مؤكدا أن الجزائر  "ليست ببلد منتج للحشيش أو المخدرات أو شيء آخر من هذا القبيل".

وقال السيد مساهل "نحن نعمل على أن يحاول كل واحد بالوسائل التي يتوفر عليها، محاربة هذه الظاهرة من اجل استقرار المنطقة. وعلى كل واحد أن يبذل   جهده دون أن تكون هناك جدالات كبيرة، و نحن نعلم من يفعل ماذا و من خلف هذه  الأمور و الجميع يعرف ذلك", مشيرا إلى تقارير الأمم المتحدة التي - كما قال -  "جد واضحة حول عمليات التهريب في العالم".

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وأكد وزير الشؤون الخارجية أن هذه لظاهرة عالمية يجب التكفل بها في اطار  منظمة الأمم المتحدة قصد "التصدي لهذا النوع من الآفات".

وذكر السيد مساهل في ذات السياق بأنه أثناء ندوة الجزائر العاصمة للمنتدى  الشامل لمكافحة الإرهاب الذي ترأسته مناصفة الجزائر و كندا, تم التأكيد على  وجود علاقة بين  الجريمة المنظمة و محاربة الإرهاب.

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بخصوص محاربة الفساد في إفريقيا, أكد الوزير أن رهانات القارة تتمثل في مسألة  "كيف يمكن لإفريقيا أن تسترجع أموالها الموضوعة في مختلف الاماكن؟ و التهرب  الضريبي و التحويل غير القانوني لرؤوس الأموال", معتبرا أن الأمر "يتعلق  بمليارات الدولارات".  

و قال السيد مساهل "قد نذهب الى ابعد من ذلك حتى تكون تشريعات على مستوى كل  بلد متماشية مع إرادة محاربة ظاهرة الفساد". 

آخر تعديل على الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 19:37
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مكافحة المتاجرة بالمخدرات: "نعلم من يفعل ماذا" (مساهل) 
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 19:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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